El Brujo estrena 'Iconos' en el Teatro de las Esquinas

El reconocido actor y director y dramaturgo Rafael Álvarez 'El Brujo' estrena este viernes (20.00 horas) en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza su último montaje teatral, 'Iconos o la exploración del destino', un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega. El espectáculo cuenta con música en directo de Javier Alejano. La obra estará en cartel hasta el domingo 26 de octubre.

Podría considerarse que 'Iconos' es la tercera parte de una trilogía de relatos clásicos formada por 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia' y posteriormente 'Los dioses y Dios'. Los tres espectáculos giran en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos sobre los que se construyen las grandes tragedias griegas. Y al mismo tiempo los tres espectáculos son monólogos en clave de humor, donde el lenguaje y los recursos de la comedia se confrontan con los argumentos de las tragedias clásicas más conocidas y frecuentemente representadas en el Festival de Mérida. Esta mixtura de la tragedia con el humor no es extraña al origen y la esencia perenne del teatro griego.

"Lo mejor sería no haber nacido"

Se cuenta de Sileno, el semidiós que ejerce como patrón de la tragedia, y subalterno de Dionisio, dios de la tragedia, que cuando Midas le preguntó “qué era lo mejor para el hombre”, Sileno le contestó: “lo mejor para el hombre sería no haber nacido”. Ante la estupefacción de Midas, Sileno añadió: “pero no te preocupes, ya que has nacido, lo mejor para ti sería morirte cuanto antes”. Esto no puede entenderse sino es como un chiste que sugiere el “absurdo de la existencia”, que es el gran leitmotiv de toda la tragedia griega. Faltaban todavía 25 siglos para que Valle-Inclán presentara de nuevo esa mixtura en su creación genial del esperpento. La mezcla de los géneros estuvo ahí siempre, mostrando que las líneas divisorias son una creación convencional, un código, para que el público acomode su actitud ante el espectáculo.

'Iconos o la exploración del destino' es un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega. Desfilan por este espectáculo las grandes figuras icónicas de Medea, Edipo, Antigona y finalmente Hécuba. La exploración del destino viene de la mano de una exposición comparada de esta fuerza determinante (el destino) en la vida de los héroes trágicos y así mismo en los relatos de la mitología hindú, donde el concepto de karma incluye en el dinamismo del destino, el concepto de libertad.

Todos estos ingredientes van intercalados con experiencias autobiográficas del propio autor y actor, a modo de parodias de humor, con elementos didácticos del repertorio habitual del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Las entradas para las tres funciones (viernes y sábado, 20.00 horas, y domingo, 18.30 horas) se pueden comprar en la web del Teatro de las Esquinas a un precio de 22 euros anticipada (20 euros con diferentes descuentos).