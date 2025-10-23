Estos son los bares heavys que sobreviven en Zaragoza

Que la cultura heavy metal en Zaragoza pervive a pesar de que no esté tan extendida como hace unos años es un hecho que demuestran iniciativas como la creación de la asociación El Batallador, que busca defender y promover el rock duro y el metal en la capital aragonesa. Es un ejercicio de nostalgia pero también de reivindicación por un pasado no tan lejano en el que la ciudad era hasta referente en España.

Ahora no está en ese punto, pero es cierto que todavía sobrevive una zona heavy que cada fin de semana recibe a sus fieles entre los que hay también un numeroso público joven, lo que viene a apuntalar la idea de que hay futuro para el heavy metal. Es un hecho que tiene un público muy fiel al género.

Y en ese ecosistema todavía pervive una red de bares heavys, tres de los cuales forman lo que en su día fue una potente zona heavy, concentrada en la zona Universidad.

Utopía

Ubicado en la calle Luis Valle 17-19, tiene el honor de ser el primer Pub de metal en Zaragoza desde 1981 y también ejerce como sala de conciertos especializada en hard rock y metal. De hecho, es de las pocas en la ciudad que programa exclusivamente este estilo. Es uno de los impulsores de la nueva Asociación El Batallador.

Infiernos Rock Sisters

Este pub, ubicado en la calle Luis Valle, 17 (junto al Utopía), es un habitual también de los eventos heavy de la ciudad y cuenta también con una clientela fiel que forman parte del ritual de escuchar música de rock duro con sus tradicionales jarras de cerveza.

Trilogy

Corría el año 1990 cuando el Trilogy abría sus puertas en la calle Pilar Lorengar, 18, y 35 años después, ahí sigue, más vivo que nunca congregando cada fin de semana (aunque también abre entre semana) a una nutrida cantera de seguidores heavys que no fallan a la cita.

Atrio

No está en la denominada zona heavy pero el Atrio es uno de los corazones del rock duro en la ciudad. Situado en El rollo, concretamente en la calle Maestro Marquina, 17, este bar es uno de los míticos de Zaragoza y es de los pocos que sobrevive impermeable a su estilo en una zona como El Rollo que ha variado muchísimo.

Junto a estos hay otros bares donde se puede escuchar también rock duro o heavy metal como pueda ser la sala Creedence (de vez en cuando también programa algún concierto de este estilo).