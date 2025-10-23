Huesca rinde homenaje a Leoncio Mairal con la exposición 'Atmósferas a través del paisaje'

Huesca ha inaugurado este jueves la exposición 'Leoncio Mairal. Atmósferas a través del paisaje', un homenaje al artista oscense cuya obra ha dejado una profunda huella en la vida cultural de la ciudad. La muestra, comisariada por Miguel Ángel Alvira, permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre en el Museo de Huesca y en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, y presenta una cuidada selección de paisajes, retratos, marinas y bodegones que reflejan el universo plástico de Mairal.

En el acto institucional de inauguración han participado el jefe de Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón, Fernando Sarría, la facultativa del Museo de Huesca, Silvia Abad, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre. Tras el acto, las autoridades y asistentes han realizado una visita guiada a la exposición acompañados por el comisario, Miguel Ángel Alvira.

Sentimiento oscense

Sonia Latre ha recordado que se trata de una exposición especial “porque se divide en dos espacios, uno, en el Salón del Trono del Museo de Huesca debido al mayor tamaño de los cuadros y el otro, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y ha animado a la ciudadanía a visitar esta exposición, “muy de nuestro entorno y de sentimiento oscense”.

Fernando Sarría ha aludido a Mairal como “un autor de referencia en Huesca, con una amplia y dilatada trayectoria artística tanto en ejecución de obra como en magisterio", y ha considerado que "esta exposición es un justo homenaje a este artista que ha tenido un papel tan destacado sobre todo en el paisajismo”.

La exposición se puede ver en dos espacios distintos de Huesca. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El comisario de la exposición ha señalado que Mairal es un pintor de atmósferas y ha elogiado su “sensibilidad especial para captar momentos especiales, y la manera de trabajar la luz y generar atmósferas nos lleva a esos momentos mágicos en el paisaje”.

La exposición 'Atmósferas a través del paisaje' ofrece un recorrido por más de tres décadas de creación, desde los empastes densos de sus primeras etapas hasta la ligereza cromática y la luminosidad que definen sus obras de madurez. Es, en palabras del comisario, un viaje por la mirada del artista y una oportunidad para redescubrir la emoción pictórica con la que Leoncio Mairal interpretó la naturaleza y la vida.