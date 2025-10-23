'El manuscrito encontrado en Zaragoza': una obra cumbre rodeada de misterio que vuelve a 'su' ciudad

"Me fascina 'El manuscrito encontrado en Zaragoza', ambas, la novela de Potocki y la película de Has. Vi la película tres veces, lo que en mi caso es absolutamente excepcional". "Como la mayoría de los occidentales, llegué a Wojciech Has a través de 'El manuscrito encontrado en Zaragoza', una película que siempre me ha encantado". La primera declaración es de Luis Buñuel; la segunda, de Martin Scorsese. Ambas constatan la relevancia de una película que se convirtió en un filme de culto casi desde el mismo momento de su estreno en 1964. El largometraje del director polaco Wojciech Jerzy Has está basado en la novela homónima publicada a principios del siglo XIX por su compatriota Jan Potocki, que, a su vez, está considerada una obra cumbre de la literatura fantástica y gótica.

Tanto el libro como la película han llevado el nombre de la ciudad de Zaragoza por medio mundo gracias a una mención en su título que siempre ha estado rodeada de misterio. "¿Por qué Potocki decidió ubicar el inicio de su novela en Zaragoza? Nos podemos seguir haciendo esa pregunta muchas veces, pero siempre nos quedará esa sensación misteriosa y azarosa. Y está bien que sea así", subraya Joanna Bardzinska, la presidenta de la AVA Arts Foundation, una entidad dedicada a divulgar el cine polaco en el mundo hispanohablante.

La obra y todo su halo de misterio 'vuelve' ahora a 'su' ciudad gracias al centenario de Wojciech Has, que este 2025 habría cumplido 100 años. La AVA Arts decidió celebrarlo con un ciclo de proyecciones que ha recalado en seis ciudades españolas (también en Argentina y Uruguay) y que ahora aterriza en Zaragoza. La Filmoteca exhibirá este sábado a las 19.00 horas la copia restaurada de 'El manuscrito encontrado en Zaragoza' con su metraje original de 182 minutos y subtítulos en español, una versión nada fácil de encontrar.

Además, la Filmoteca también acogerá este viernes a las 20.00 horas un concierto a cargo del guitarrista polaco Kamil Urbański mientras se proyectan algunas escenas de una película que, ha recordado Bardzinska, fascinó a Buñuel, Scorsese y Francis Ford Coppola. "Se dice que Buñuel quiso llevar al cine la novela de Potocki pero cuando vio en Cannes la película de Has se quedó tan asombrado que pensó que ya no tenía mucho sentido hacer otra", ha comentado a este diario Bardzinska tras la presentación de la proyección y el concierto.

La presidenta de la AVA Arts Foundation ha incidido en el enigma de la elección de Zaragoza por parte de Potocki y ha puesto su granito de arena en busca de una respuesta que quizá nunca se encuentre: "Hay que suponer que el conde polaco Jan Potocki conocería los conflictos bélicos de su época y por tanto las Guerras Napoleónicas y el Sitio de Zaragoza. Y más teniendo en cuenta que el ejército polaco apoyó a Napoleón en esas batallas".

En efecto, el inicio de la novela está ambientado en el segundo sitio de Zaragoza, una ciudad recóndita para el autor polaco y por tanto "misteriosa y exótica". El libro, eso sí, solo arranca en la capital aragonesa y la trama transcurre después en otros lugares de España como por ejemplo Sierra Morena. Siguiendo la estructura de obras universales como Las mil y una noches o El Quijote, Potocki apuesta por introducir una historia dentro de otra, al tiempo que también utiliza el tópico literario y ficticio del manuscrito encontrado.

Quizá, el escritor polaco también quiso recordar la heroica resistencia de Zaragoza ante los franceses, un sitio que tuvo un gran eco en toda Europa y especialmente en el este, invadido también por Napoleón. De hecho, Tolstoi mencionó el asedio en 'Guerra y Paz' y se dice que incluso los polacos resistían a los nazis en el gueto de Varsovia al grito de "¡Recordad Zaragoza!".

Una exposición en el Campus Río Ebro

El halo de misterio que rodea a la obra es tan potente que incluso ha llamado la atención del escritor turolense Javier Sierra. Tanto es así que 'El manuscrito encontrado en Zaragoza' va a ser el punto de partida del Encuentro Internacional de Ocultura que se celebra a finales de este mes en Zaragoza. El propio Sierra recordó hace unos días en la presentación que Potocki fue coetáneo de Goya y que el pintor "muy probablemente retrató al autor".

Misterios y enigmas al margen, lo que sí es una realidad es que la Filmoteca de Zaragoza se ha apuntado al homenaje a esta obra cumbre de la literatura y el cine con la citada proyección y el concierto. Además, el Instituto Polaco de Cultura, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ha impulsado un Concurso Internacional de Pintura Mural inspirado en la película. Se han recibido 93 obras llegadas de todo el mundo y muchas de ellas se expondrán del 24 de octubre al 7 de noviembre en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. De hecho, el mural del artista ganador, Carlos Zerpabzueta, se encuentra en proceso de ejecución en la pared exterior del edificio Betancourt del campus Río Ebro del Actur.