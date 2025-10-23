Michelle Jenner explica cómo fue su tétrico susto a Eduardo Noriega en Zaragoza: "Está en mi top 3, fue muy divertido"

Hace unas semanas, Eduardo Noriega (protagonista de 'Parecido a un asesinato') narró en 'La revuelta' cómo en Zaragoza había sufrido el peor susto de su vida que aún le hacía temblar cuando lo recordaba a manos de Michelle Jenner. La actriz, precisamente, ha visitado esta semana también el programa de David Broncano donde no solo ha hablado sobre ese momento sino que ha mostrado el vídeo del momento que culmina con Eduardo Noriega lanzando exabruptos tras ser víctima del susto.

"Me gusta mucho dar sustos, la verdad", comenzaba Jenner ante la pregunta de Broncano, "lo reconozco, para mí el suyo está dentro del top 3 de los sustos que he dado. Pero luego él se reía mucho, fue muy gracioso", apuntaba la intérprete antes de comenzar la explicación.

"Estabamos rodando la película 'Nuestros amantes', de Miguel Ángel Lamata, en Zaragoza, y estábamos tomando algo en la terraza con mi amiga Mar. Decidimos irnos antes al hotel (fue en el Palafox) y teníamos pelucas y vestidos iguales rollo 'El resplandor'. Estábamos compinchadas con una del equipo para que nos avisara cuando Edu saliera de allí, pero realmente estábamos preparadas con ese 'outfit' en el hotel ya. Le estábamos esperando en el pasillo, era todo muy tétrico. Apareció por el ascensor y... fue muy divertido", se rió Michelle Jenner.

David Broncano, entre risas, solo le pudo contestar después de ver el vídeo: "Enhorabuena por el susto".