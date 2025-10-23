La reventa para Aitana en Zaragoza: "Voy a regalar la entrada a quien me compre el bolígrafo"

No es ninguna novedad ni, probablemente, ninguna sorpresa, dado el nivel de locura que ha desatado la gira de Aitana para el 2026 con las entradas agotándose en minutos como ha sido el caso del concierto que dará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 10 de julio. Pero la realidad es que la reventa de entradas para el concierto ya ha comenzado y no parece que vaya a decaer ya que todavía quedan nueve meses para la cita.

Uno de los anuncios de una reventa de una entrada de Aitana. / EL PERIÓDICO

Un rápido vistazo a Milanuncios.com da una pequeña radiografía de lo que está sucediendo. "Poster de Aitana Cuarto Azul, regalo con el poster una entrada FRONT STAGE del concierto del 10 de Julio en Zaragoza, las mejores... Posibilidad de dos entradas de regalo con la compra de dos poster, negociable". Por si se lo pregunta, el poster tiene un módico precio de 250 euros. Más casos: "Me sobra una entrada para el 10 de julio en Zaragoza y voy a regalarla a quien me compre el bolígrafo". En este caso, no aclara qué tipo de entrada ofrece pero el bolígrafo en cuestión vale 150 euros.

"Si me hablas podemos negociar"

Los hay que disimulan menos: "Se vende entrada. Si me hablas podemos negociar". En este caso, el precio de salida para una entrada en pista es de 200 euros". Hay más anuncios directos que ofrecen entradas para Aitana por 220 euros, 150 euros, 125 euros... Está claro que la carrera para colocar una entrada de Aitana ha comenzado.

No es Milanuncios.con el único sitio donde ya está en marcha la reventa para Aitana, también lo está en una de las webs de referencia para la recompra de entradas para conciertos, Ticketswap. Hasta el momento, la web registra que ya se han realizado 10 operaciones de compra venta para el concierto de Aitana y está activa la reventa de dos entradas: "Dos entradas perfectas para ver el concierto de nuestra mayor fan en FRONT STAGE, también la entrada tiene EARLY ENTRY para poder adelantarte al resto de fans". Precio: 203,67 euros cada una.