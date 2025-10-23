El zaragozano Delacueva emerge canción a canción con 'No me llames artista': "Ahora estoy escribiendo para complacerme solo a mí"

Este viernes, 24 de octubre, estará en todas las plataformas el primer álbum en solitario de Manuel de la Cueva. Una recopilación de diez canciones, agrupadas bajo el título ‘No me llames artista’ y con un estilo propio popero-rockero, pegadizo y de letras irreverentes.

Manuel de la Cueva (Zaragoza, 1994), alias Delacueva, no cree en el concepto de artista, se considera compositor y siente rechazo por una etiqueta demasiado grande y pesada. “Tenía súper claro que quería que el disco se llamara así”, afirma De la Cueva. Su animadversión al término se sustenta en un síndrome del impostor mal gestionado y la profunda creencia en que es el público el catalizador que convierte una canción en arte: “La música es un lenguaje creativo emocional y ‘per se’ no tiene por qué ser arte”.

Portada de 'No me llames artista', disponible desde el 24 de octubre / Delacueva

El elepé se ha ido cociendo a fuego lento, desde 2023, con un goteo de sencillos que, uno a uno, han ido dando coherencia conceptual al proyecto. Pero no solo ha sido una cuestión creativa: “Cuando eres músico 100% independiente tienes la responsabilidad de llevar a cabo las acciones que están dentro de tu abanico de valores y principios, pero también tienes que ser consciente de las reglas del juego y jugar tus cartas”, señala De la Cueva. La necesidad de supervivencia en la industria musical deriva en este nuevo formato de producción, para dar a conocer el nombre de los proyectos, para que no se pierdan en la inmensidad de la oferta en ‘streaming’ y para amortiguar los gastos.

Palizas emocionales y mucho desamor

“Sí que hemos podido guardar unos cuantos singles potentes”, comenta De la Cueva. Uno de ellos es ‘Soy un puto criminal’, el tema principal –‘focus track’- de este trabajo. En su letra encontramos la crudeza del desamor pero con un cierto toque de humor ácido: “Yo hablo del desamor desde distintos prismas; por un lado romantizarlo, dibujar cuentos, y por otro, una visión más cruda, casi una redención personal”. Pero el zaragozano tiene claro que “al final hay que reírse de uno mismo”, de ahí que cuando escribe las referencias a la cultura pop y el lenguaje desenfadado construyan cantinelas imposibles de despegar.

‘No me llames artista’ es, además, un trabajo visual donde todos los temas cuentan con videoclips o 'visualizers' de imágenes surrealistas y evocativas que dan contexto a la canción. La música y el lenguaje visual han ido creciendo en paralelo estos dos últimos años, hasta el punto de que la labor de la productora zaragozana Vanilla Bloom se ha convertido en una “parte imprescindible del proyecto”. Manuel de la Cueva siempre ha cuidado la estética que envuelve su música porque entiende que “la gente que piensa en Delacueva asocia un tipo de estética, un tipo de movimientos, de vestimenta, de arte…”.

"Por primera vez en mi vida estoy sinceramente orgulloso y muy contento del resultado final" Manuel de la Cueva — Delacueva

Tras alcanzar el reconocimiento con su quinteto Delacueva, con el que lograron dos galardones de los Premios de la Música Aragonesa (Mejor Grupo en 2021 y Mejor Disco en 2022), el cantante zaragozano decidió a principios de 2023 continuar con su carrera en solitario. “Ahora estoy escribiendo para complacerme solo a mí, eso me da muchísima más libertad y, sobre todo, me siento 100% representado, por primera vez en mi vida estoy sinceramente orgulloso y muy contento del resultado final”, responde rotundo De la Cueva.

El cantante se siente cómodo siendo el responsable final, para bien o para mal, de las decisiones sobre el trabajo, y musicalmente nota el respaldo de todas las personas que han trabajado con él. “Hay muchísima gente que hace piña conmigo y no puedo estar más agradecido de esa confianza”, subraya. Manuel de la Cueva es ahora la punta de un iceberg que él mismo ha consolidado bajo sus pies y al que ha dotado de un sello personal definitorio. Para ello ha contado con la producción de Noel Campillo y el acompañamiento musical de Jorge Portillo (guitarras y teclados), Carlos Montull (bajo) y Dani Katena (batería).

Reivindicar la música en directo

Algunas de las canciones que se aglutinan aquí ya han sonado en directo. Y es que para De la Cueva ese directo, esa representación con público, es un “acto reivindicativo”. “Las canciones pertenecen a los escenarios y la música pertenece a la comunión entre músico y público”, apostilla. Aunque no pierde de vista que es parte de una industria muy grande y competitiva donde “la mentira de los números” siempre está presente. No es ingenuo en este sentido, pero cree que esto “no tiene que nublar nunca la vista y lo realmente importante de la música es la magia”.

Esa magia es la que se dibuja en su horizonte de 2026. “Empezaremos en salas con la gira de presentación, y luego ya en primavera y verano lo que salga y estaremos muy contentos de ir a donde sea a tocar”, resume. El ‘tour’ empezará a girar en Madrid, el 12 de diciembre, y ya al año que viene estará en Zaragoza, el 10 de enero en La Lata de Bombillas; el 12 de febrero en León, 13 de febrero en Vigo, 27 de febrero en Murcia, 27 de marzo en Toledo y más fechas que se irán anunciando. El zaragozano apunta cauteloso al futuro: “Tengo más cosas, pero de momento vamos a disfrutar este lanzamiento”.