Borja se convierte un año más en la capital del canto coral: conciertos gratuitos a lo largo de cuatro jornadas

Borja vuelve a convertirse en el epicentro internacional del canto coral. Este fin de semana y el próximo, la localidad celebrará sus XLIV Jornadas Internacionales de Canto Coral Ciudad de Borja, que han sido presentadas este viernes en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza.

“Estas jornadas son una de nuestras señas de identidad, un vehículo de la cultura. Hablar de música y hablar de Borja es lo mismo y es un auténtico orgullo presentar una nueva edición de este evento”, ha destacado el diputado provincial y alcalde de Borja, Eduardo Arilla, que ha resaltado además el papel de la coral del municipio que cumple 60 años.

La Iglesia Colegiata de Santa María de Borja volverá a ser el escenario de todos los conciertos de esta edición. Además, como en años anteriores, volverá a desarrollarse un curso taller de dirección coral con alumnos de Galicia, Valencia, Soria, La Rioja y Aragón.

El primer concierto de esta edición será el sábado 25 a las 20.00 con la gala Ramón Borobia Paños, en este caso una gala barroca a cargo del conjunto vocal Chiavette, que junto a instrumentistas de la talla de Daniel Zapico a la tiorba, Pilar Almalé a la viola de gamba y Virginia Gózalo al órgano positivo, interpretarán un programa de tonos, romances y villancicos del barroco español.

Chiavette, aunque especialistas en renacimiento y primer barroco, interpretan también a compositores contemporáneos y en esta 44 edición se harán cargo de las partes solistas de la cantata que se estrenará el domingo 26, 'Evohé', del compositor zaragozano Víctor Rebullida, obra que habla del canto, la música, el vino y la celebración.

“Se prevé un fin de semana emotivo y con sabor aragonés. Dos agrupaciones aragonesas, dos estrenos y mucha emoción. Musicalmente tendrá mucha calidad y no dejará a nadie indiferente. Trata de que la música y el canto es el hilo conductor entre las personas con el vino como parte de sus raíces”, ha resaltado la directora de las jornadas, Esmeralda Jiménez.

El segundo de los conciertos, el domingo 26 a las 19.00, correrá a cargo de Teselas ensemble vocal que nos llevará de paseo por nuestro Aragón desde el siglo XV hasta nuestros días, estrenando en su actuación el Santo y la Paz de la 'Misa Chesa' de Luis Pedro Bráviz así como interpretando junto a la Coral Vientos del Pueblo, el estreno absoluto de la cantata 'Evohé', encargo de las Jornadas de Canto Coral en Aragón con motivo del 60 aniversario de Vientos del Pueblo, que contará con la participación solista de: Maria Sala, Esmerada Jiménez, Javier Ares, Mariano Valdezate, Antonio Nuez, Darío Puyuelo, Luis Olaverri, Carlos Tarancón, José Remiro y Enrique Escartín.

El festival se retomará el día 31 a las 20.00, con Skovoroda Choir, grupo ucraniano con sede en Polonia. El 1 de noviembre a las 20.00 actuará un gran coro infantil, Landarbasoko Kontari, compuesto por unos 60 niños y niñas de 8 a 14 años, que nos visitarán desde Errenteria. Y la edición terminará con el fantástico concierto que seguro nos ofrecerá el domingo 2 de noviembre a las 19.00 el Mixed Choir Huik! de Tallin, Estonia.