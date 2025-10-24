El escritor Juan Bolea recibirá el Premio Honorífico Gaditanoir 2025

El festival literario Gaditanoir ha anunciado la concesión de su Premio Honorífico Gaditanoir2025 al escritor Juan Bolea, una de las figuras más destacadas del género negro en España. Con este galardón, el certamen reconoce su extensa trayectoria como novelista, periodista y promotor cultural, así como su decisiva aportación al desarrollo de la narrativa criminal en el ámbito nacional.

Bolea, colaborador de este diario y autor de obras como 'Los hermanos de la costa', 'Orquídeas negras' o 'El síndrome de Jerusalén', recibirá el premio durante la segunda edición de Gaditanoir, que se celebrará del 5 al 8 de noviembre de 2025 en la Casa de Iberoamérica de Cádiz.

El evento está organizado por Kaizen Editores, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y su proyecto Cádiz, Ciudad de Libro, y volverá a convertir a la ciudad en un punto de encuentro para lectores, escritores y amantes del género negro.

Durante esta edición también se hará entrega del Premio José Rasero Balón, que reconoce la mejor obra del año dentro del certamen, y del VI Premio The Riverside de Relatos, dedicado a destacar las mejores creaciones breves dentro del género. Los tres galardones se entregarán en un acto especial el sábado 8 de noviembre por la noche, que servirá como clausura oficial de Gaditanoir 2025.

Consolidado como una cita literaria de referencia en Andalucía, Gaditanoir reafirma su compromiso con la difusión de la literatura y la cultura, acercando el género negro al gran público y situando a Cádiz como escenario privilegiado para el encuentro entre autores y lectores.