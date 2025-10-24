Kase.O reúne a los cuatro Violadores del Verso sobre un escenario en Ciudad de México

Muchos soñaron con que el ansiado momento se produjera el pasado 6 de septiembre en el Vive Latino, pero al final no pudo ser. Los cuatro Violadores del Verso no aparecieron juntos en el escenario grande del festival, aunque eso no impidió que las rimas de Kase.O arrasaran todo el recinto de la Expo en una gran actuación.

Mucha más suerte tuvieron este pasado jueves los fans mexicanos del rapero zaragozano. En su segundo concierto de su minigira en el país mexicano, Kase.O logró reunir de nuevo sobre un escenario a los cuatro Violadores del Verso, lo que desató la euforia en un abarrotado Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Sabedores del "momento histórico", como reconoció Kase.O, que estaban viviendo, los cuatro integrantes del mítico grupo zaragozano fueron apareciendo en el escenario uno a uno a golpe de foco. La locura se desató en cuanto comenzaron a soltar las primeras rimas de 'Máximo exponente'.

Esta imagen para el recuerdo ya se hizo realidad el pasado enero en Madrid en el cierre de gira de Sho-Hai. En ese concierto, Sho-Hai fue llamando al escenario, en este orden, a RdeRumba, Kase.O... y Lírico entre ovaciones atronadores de un público encedido. El gesto tuvo mucho de simbolismo ya que suponía la primera reunión pública de Violadores del Verso después de que iniciaran sus carreras en solitario y de los problemas que había atravesado Lírico. En Zaragoza, el último concierto que ofrecieron como banda fue en octubre de 2014 en Valdespartera en lo que entonces era el recinto de Interpeñas.