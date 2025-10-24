El Museo del Origami de Zaragoza celebra los 125 años de la cerveza Ambar

Hay tradiciones que atraviesan el tiempo y enlazan culturas. Ambar, con 125 años de maestría cervecera, se une ahora con otra forma de arte: el origami, la técnica japonesa del plegado de papel, reconocida en todo el mundo por transformar una sencilla hoja en esculturas llenas de vida y significado. Esta fusión ha cobrado vida este viernes en una exposición en la Escuela Museo Origami de Zaragoza (EMOZ), ubicado en el Centro de Historias de Zaragoza.

El único museo de su tipo en Europa y un referente internacional de esta disciplina ha inaugurado este viernes la muestra 'La Cerveza de papel', con la que Ambar y la EMOZ han querido conmemorar el 125 aniversario de la cervecera zaragozana.

Artistas de Francia, Alemania, Finlandia, Israel, Italia y España han participado en una exposición que propone un recorrido visual por los iconos de la marca. En ella, los visitantes descubrirán la historia de Ambar contada de una forma inédita: a través de pliegues de papel que transforman la técnica cervecera en poesía visual de la mano de los mejores artistas del origami del mundo.

Detalle de una de las obras. / Rubén Ruiz

La exposición se compone de siete obras. Entre ellas destaca por ejemplo una imagen icónica de la cervecera: la narria de caballos, que durante décadas repartió barriles por las calles de Zaragoza, revivida de la mano del italiano Federico Scalambra.