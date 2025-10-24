Un retrato del duque de Alba pintado por Francisco de Goya se subasta por 520.000 euros
El genio de Fuendetodos pintó este lienzo en torno al año 1783
Efe
El retrato del joven duque de Alba pintado por Francisco de Goya se subastó este jueves por 520.000 euros (unos 604.058 dólares) en el Dorotheum de Viena. Así lo informó la citada casa de subastas en un comunicado en el que destaca que la venta de esta obra "recientemente redescubierta" fue el punto culminante de la 'Subasta de antiguos maestros'.
"Esta pintura, un retrato aristocrático representativo de alrededor de 1783, exhibe una magistral combinación de observación naturalista y realismo psicológico" típica del gran pintor y grabador español, indica la nota.
El Dorotheum no ha revelado la identidad del comprador del 'Retrato del duque de Alba y marqués de Villafranca', un óleo sobre lienzo de 52,5 por 42,7 centímetros creado por encargo.
En la misma subasta, el 'Homenaje a las Artes Curativas' de Giovanni Panini encontró un nuevo dueños, que pagó 395.500 euros, mientras que la pintura 'Tomás el incrédulo', procedente del círculo de Caravaggio, se vendió por 292.500 euros.
