El Teatro de las Esquinas de Zaragoza vuelve a dar voz a las mujeres creadoras

"Si no existiera este ciclo sería casi imposible que estas propuestas pudieran verse en Zaragoza". La frase la ha pronunciado este viernes Raquel Anadón, responsable de la programación del Teatro de las Esquinas, y lo cierto es que resume bien lo que significa y representa el ciclo 'Mujeres a Escena'. El programa lleva ya nueve años dando voz a decenas de creadoras con propuestas valientes y atrevidas de difícil encaje en los circuitos más comerciales.

Esta novena edición, que se celebrará todos los miércoles del 29 de octubre al 26 de noviembre, volverá a demostrar el valor que el ciclo ha ido adquiriendo en los últimos años. Lo hará con cinco espectáculos que cubren casi todas las artes escénicas (teatro, danza, compromiso, humor...) y donde lo femenino se erige siempre como elemento común: 'Zorra dorada' (29 de octubre), 'Lo más hermoso todavía' (5 de noviembre), 'Un lugar de partida' (día 12), 'Llévame a Benidorm' (día 19) y 'Zambra de la buena salvaje' (día 26) componen la programación de este año.

"Se trata de espectáculos con un perfil más reflexivo, artístico e intelectual, componentes que a veces los hace más minoritarios pero que creemos que deben tener cabida", ha incidido la gerente del Teatro de las Esquinas, María López Insausti, sobre un ciclo que ha puesto su particular granito de arena en el camino hacia la igualdad en la escena.

En este mismo sentido se ha manifestado durante la rueda de prensa la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, nombrada madrina de esta novena edición: "Romper la brecha en el mundo de las artes escénicas es una necesidad social, porque la cultura se sigue construyendo con ausencias y silencios; es como que nos falta la mitad del relato". A este respecto, Lorente ha recordado las "muchas mujeres" que han tenido que presentarse a un premio literario o escribir una obra de teatro con un seudónimo masculino".

La programación

'Mujeres a Escena’ echará a andar el próximo miércoles con ‘Zorra dorada’, una pieza multidisciplinar de la zaragozana Elisa Forcano que aúna texto, movimiento y video, y con un gran componente de denuncia social y feminismo.

Una semana más tarde, el 5 de noviembre, llegará a las Esquinas ‘Lo más hermoso todavía’, una obra en la que la compañía murciana Alquibla Teatro reflexiona sobre la vejez, la memoria y el olvido. El 12 de noviembre le tocará el turno a ‘Un lugar de partida’, de la valenciana Vivirei Teatro. La obra narra la historia de muchas personas que se vieron en la tesitura de abandonar su hogar en busca de un trabajo en el extranjero.

Una semana más tarde llegará la comedia ‘Llévame a Benidorm’, en la que la madrileña Arteyo Producciones teje «un canto al amor y a la vida, y una oda a la vejez tan necesaria en los tiempos que corren». El espectáculo ‘Zambra de la buena salvaje’, de Elena Carrascal, se encargará de cerrar el ciclo con esta propuesta que explora «los límites entre la domesticación y la naturaleza más primitiva del ser humano».

Las entradas para cada una de las funciones ya están a la venta en la página web del Teatro de las Esquinas a un precio de 16 euros cada una si se adquiere de forma anticipada y de 18 euros el día de la función. Además, existe la posibilidad de adquirir un bono para las cinco obras por 65 euros.