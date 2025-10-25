Carla Montero presenta en Zaragoza ‘La dama de la niebla’: “Ahora vivimos permanentemente en un mundo de cara a la galería”

Carla Montero (Madrid, 1973) es la autora de ‘La tabla esmeralda’ (Plaza&Janés, 2012), uno de los superventas de la literatura española del siglo XXI. Desde entonces sus historias de otra época la han afianzado como una de las escritoras de referencia. Ahora, con ‘La dama de la niebla’ (Destino, 2025), sugiere un relato ágil sobre mujeres pioneras, conflictos internos e intrigas en el entorno prebélico de la Europa de finales de la década de los 30. Lo presentó en el ciclo 'Martes de libros' de la Fundación Ibercaja.

- ¿Cómo es la niebla que rodea a Mila Kovac?

- Por un lado, la dama de la niebla es esta mujer que en los años 30 es absolutamente pionera y que es capaz de entrar en un mundo eminentemente masculino como es el de la competición de automóviles. Y así es como la llama la prensa: la dama de la niebla, porque se supone que conduce muy bien en estas condiciones. Pero tiene un doble sentido, porque es un personaje muy misterioso, que está construido a muchas capas y que oculta más de lo que muestra. Una de las gracias de esta lectura es ir quitando esas capas al personaje hasta llegar a descubrirlo, que es algo que casi no sucede hasta el final. Y no solo a la protagonista, también esta niebla encierra a otros personajes.

- La novela se sitúa en un tiempo histórico muy específico, marcado por la preguerra europea. ¿De qué manera afecta esto a los personajes y su caracterización?

- Era uno de los temas que más me apetecía explorar cuando empecé a escribir esta novela. Este mundo del automovilismo de alta competición a mí me permite crear una especie de laboratorio, porque tengo un piloto que viene de la Alemania nazi, un piloto británico, un piloto de la Italia fascista, un judío, una mujer... Es una representación de esa Europa que está al borde de la guerra, la mayor parte de la gente sabe que la guerra va a ser una realidad y estos pilotos saben que van a pasar de enfrentarse en las pistas a hacerlo en el campo de batalla. A través de estos personajes explora ese clima que existía en Europa a nivel social, político o económico.

- Y, sin embargo, parecen alejarse de ese conflicto al desarrollarse la trama en una isla

- Sí. Llegan a la isla huyendo de ese clima enrarecido que hay en Europa; incluso te dicen, que es desagradable pasar por Londres donde están cubriendo de sacos los monumentos y están repartiendo máscaras antigas entre la población, y parece que llegan a una especie de oasis. También llegan huyendo de sus propios fantasmas personales. En la isla se genera esa sensación de aislamiento o de insularidad que potencia las relaciones entre los pilotos, las discusiones, los encontronazos ideológicos y políticos. Pero también es una forma de evasión y sobre todo en el caso de la protagonista.

- La isla de Man, además, de alguna forma cerca las circunstancia de Mila

- La llegada a la isla es un punto de inflexión, donde se encuentra un mundo completamente distinto del que viene. Viene del mundo de las carreras, más frívolo y de rivalidad, y se encuentra con un mundo mucho más auténtico lo que le da la oportunidad de elegir. Mila es heroína en su ámbito y su fortaleza está dentro del coche, es un personaje que no tiene fisuras y representa a todas estas mujeres que tuvieron que tener mucho carácter para enfrentarse a lo que se esperaba de ellas y dedicarse a lo que verdaderamente querían hacer; pero luego aparecen los claroscuros porque en cuanto abandona ese espacio de seguridad aparecen las vulnerabilidades. No es una heroína perfecta.

- Kovac es una pionera, pero también se tiene que desenvolver en una sociedad tradicional. ¿Se puede conjugar romper estereotipos machistas con mantener la compostura que exige ser mujer?

- Las mujeres piloto querían que se la reconociese fuera de un ámbito tradicionalmente femenino y lucharon mucho por enfrentarse a los prejuicios, pero también ellas explotaban su faceta más femenina. Van con las uñas pintadas o en las fiestas siempre van maravillosas porque saben que eso vende y les da titulares; a partir de eso se hacen hueco en un entorno que piensa que la mujer no está capacitada para conducir en la alta competición. Navegan en esa dualidad, aprovechándose de su condición de mujeres.

- Mila puede elegir entre el mundo de progreso y cambios rápidos del primer tercio del S. XX o el mundo tradicional y sosegado. ¿Es coherente su elección?

- Esa decisión es muy coherente con la trayectoria vital del personaje y las carencias que ha tenido a lo largo de su vida. Cuando ya ha alcanzado un poco la cima profesional quiere llenar otros huecos y la única forma que tiene para hacerlo está en la isla.

- En un momento del libro, la protagonista dice: “Nadie que se encuentre en el fondo de un pozo quiere que lo saquen a tirones”. ¿Esa compostura requerida, que te digan cómo sentirte o comportarte, es un intemporal social?

- Esa frase, pronunciada en 1938, sería perfectamente válida hoy en día. Mila trata de luchar contra eso: si me quieres ayudar no me saques a tirones, sino dame las herramientas para seguir adelante a mi ritmo. Probablemente si la cogiese un psiquiatra diría que tiene una depresión y, a veces, pensamos que no te puedes permitir estar deprimido.

- Vivimos en un mundo que constantemente te dice cómo ser

- Ahora vivimos permanentemente en un mundo de cara a la galería. Es el mundo de la imagen y del instante con las redes sociales; se juzga y valora por esa imagen, incluso diría que más que a estas mujeres en esa época.

- Sus novelas suelen desarrollarse en tiempos pretéritos ¿Encuentra más cobijo, más libertad de creación, en el pasado que en el presente?

- No es tanto una libertad de creación, es una cuestión de curiosidad personal. A mí me gusta explorar estos tiempos para intentar comprender y creo que las soluciones están ahí, en todo lo que ocurrió durante la primera mitad del S. XX, lo que sucede es que no interesan las lecciones que nos da la Historia. Me resulta escalofriante ver cómo esta novela ambientada en 1938 está muy de actualidad en determinados temas.