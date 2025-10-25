El Festival de Cine de Fuentes celebra su gala inaugural y premia a la película 'Cariñena. Vino del mar'

El Festival de Cine de Fuentes ha inaugurado este sábado su vigésimo novena edición con una gala presentada por el actor Nacho Rubio y en la que se ha entregado el Premio Identidad 2025 al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro y los Premios Panorama a Javier Calvo, Itziar Miranda, Diego Garisa, José Carlos Ruiz Cantarero y Antón Castro por la película Cariñena. Vino del mar.

La gala inaugural ha reunido a numerosas figuras del panorama audiovisual aragonés y nacional para poner en valor el papel del cine como vehículo de identidad y encuentro. El festival volverá a convertir a la localidad zaragozana en epicentro del cine aragonés hasta el 1 de noviembre, cuando se celebrará la gala de clausura y la entrega de galardones.

Este domingo se proyectará el documental Natividad Zaro. En voz alta de Vicky Calavia y se realizará un pase de Los futbolísimos 2 de Miguel Ángel Lamata, con la presencia del director y las actrices Carlota Callén y Salomé Jiménez. En la sección Perlas 2025, estará el cortometraje Insalvable de Javier Marco, mientras que la proyección nocturna estará protagonizada por El cautivo de Alejandro Amenábar.

La semana arrancará el lunes 27 de octubre con la proyección del cortometraje ‘Videoclub 2001’ de Guillermo Polo y ‘Romería’ de Carla Simón. A ambas, le seguirán el martes 28 de octubre el cortometraje ‘Piedra, papel o tijera’ de M. Ángel Olivares, donde contaremos con la presencia del actor Nacho Guerreros, su protagonista y el guionista Nach Solís, y ‘Sirat. Trance en el desierto’ de Oliver Laxe.

El festival se cerrará el sábado 1 de noviembre con la gala de clausura, presentada por Jesús Nadador e incluirá actuaciones musicales de Silvia Solans y Juan Miguel Mazón. En esta cita se hará entrega además de los premios de las secciones de Cortometraje y Documental, el Premio Valores Humanos José Couso / Julio A. Parrado al cineasta palestino Kayed Hammad y el homenaje a la trayectoria de la actriz Fiorella Faltoyano. Una noche de profundo amor por el cine.