30 años de 'Tierra y libertad': cuando Mirambel acogió el rodaje de una película de Ken Loach

Todos los alojamientos alrededor de la localidad de Mirambel, en el Maestrazgo turolense, hace tiempo que están completos de cara a la conmemoración del 30 aniversario del rodaje de la película 'Tierra y libertad', de Ken Loach, que se celebrará el próximo 8 de noviembre con una jornada festiva y cultural en torno a la memoria de la Guerra Civil, que incluirá recreaciones de varias de las escenas del filme, en el que participaron decenas de extras de la zona.

"Fue un antes y un después", ha relatado a Europa Press la alcaldesa de Mirambel, Maricarmen Soler, quien ha destacado que el rodaje del largometraje fue un revulsivo económico para el pueblo y que, además, sirvió para enterrar "muchas hachas de guerra", pues la contienda civil fue especialmente "dura" en la zona y había "resquemores" a los que se pudo poner por fin "punto y final".

Esos años que retrata el cineasta británico en 'Tierra y libertad' fueron muy duros para muchas familias, de uno y otro bando, que quedaron "muy marcadas, divididas", ha explicado Soler, quien ha comparado este sufrimiento con el que han padecido a lo largo de la historia otras víctimas de las guerras, como es el caso ahora de la población palestina.

Tres décadas después, el 8 de noviembre, Mirambel revivirá el espíritu de la Guerra Civil y el rodaje de esta película, combinando recreaciones históricas, cultura popular y reflexión colectiva.

Así, desde la mañana al anochecer, el pueblo revivirá escenas del filme y del contexto que lo inspiró, en un homenaje a la memoria democrática y al valor del cine como herramienta de la transformación, y todo ello reflejando especialmente el papel que jugaron las mujeres en aquellos años, cuando un gran número de milicianas luchaban en Mirambel.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con un mercadillo de antigüedades y coleccionismo, mientras que las recreaciones de las escenas de la película lo harán a mediodía con la toma del pueblo, en la calle Mayor.

Ya por la tarde, Mirambel revivirá otras dos de las escenas más míticas de 'Tierra y libertad': la de la instrucción a milicianos --en la que explican a un soldado cómo se debe coger un arma-- y la de la colectivización, un fenómeno muy habitual en el frente del Aragón oriental, al igual que las luchas internas en el seno del bando republicano.

Sobre esta última escena, una de las más importantes de la cinta, la alcaldesa ha aseverado que uno de los extras, un hombre "muy mayor" de Vinaroz (Castellón) "se pensaba que era real" y "estaba reviviendo lo que había vivido".

Para todo ello está previsto que lleguen hasta el Maestrazgo alrededor de 50 recreacionistas llegados de la provincia de Teruel y otros siete de Barcelona, gran parte de ellos mujeres, ya que los organizadores quieren visibilizar el papel de ellas en la contienda. A las 18.00 horas, una charla en El Convento recordará el rodaje y, una hora más tarde, el escritor local, Luis Galocha, presentará el libro '¡No os dejéis detener!'.

Curiosidades del rodaje

30 años después, los vecinos de Mirambel recuerdan los alrededor de dos meses de rodaje "con mucho cariño" y muy agradecidos de que esta película pusiera a la localidad en el mapa.

Entre las anécdotas, Maricarmen Soler recuerda la "huelga de hambre" que hizo el elenco --en el que figuraban el británico Ian Hart y los españoles Rosana Pastor, Icíar Bollaín o Marc Martínez-- de la película para que tanto ellos como los extras locales comieran la misma comida --unos lo hacían en el bar y a los otros les daban un bocadillo--.

'Tierra y libertad' marcó tanto al municipio que el ayuntamiento creó en 2017 una ruta que recorre los puntos más importantes del rodaje de la película, señalizados con una estrella de forja anclada en el suelo, con un QR que lleva a la escena concreta --en inglés, francés o castellano--.