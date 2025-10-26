Las obras de Schubert sonarán este lunes en el Auditorio con el violinista Abel Tomás y la pianista Emma Stratton

Las obras del compositor Franz Schubert se volverán a escuchar este lunes, 27 de octubre, a partir de las 19.00 horas en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a cargo del violinista, Abel Tomás, y la pianista, Emma Stratton. El programa elegido está formado por la Sonatina en La Menor, D 385, de unos 22 minutos de duración; Rondo in B Minor, D 895, opus 70, también de 24 minutos; y Fantasia en Do Mayor, D 934, con una duración de 25 minutos.

El precio de las entradas es de 27 euros y se pueden adquirir en la web del Auditorio 'https://entradas.ibercaja.es/compra/abel-tomas-emma-straton/...'.

Nacido en Barcelona en 1980, Abel Tomàs inicia sus estudios musicales con su padre y violín con su tío. Ha sido alumno de Zakhar Bron y Serguei Fatkouline en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid (1995-98) y de Víktor Tretjakov en la Hochschule für Musik de Colonia (1999-2002).

Su formación camerística ha estado influenciada por Walter Levin, Rainer Schmidt y György Kurtág. Como solista ha actuado en diversas orquestas, entre las que figuran la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la Orquesta Sinfónica del Vallès, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, La Orquesta Nacional Clásica Andorra, la Orquesta Franz Schubert Filharmonia i la Orquesta Sinfónica de la SWR de Stuttgart, con directores como James Judd, Junichi Hirokami, Víctor Pablo Perez, Carlo Rizzi, Inbal, Rubén Gimeno, Xavier Puig, Salvador Mas, Edmon Colomer y Zubin Mehta, entre otros.

Ha realizado numerosos recitales de violín y piano con los pianistas Orli Shaham, Suguru Ito, Miri Yampolsky, Amir Katz, Eldar Nebolsin, Kennedy Moretti y Hyo-Sun-Lim. Actualmente también forma un dúo con la pianista Emma Stratton.

A los 16 años entra a formar parte como miembro fundador del reconocido Cuarteto Casals, conjunto de cámara con el que mantiene una intensa actividad artística desde 1997 hasta la actualidad, ofreciendo conciertos en las mejores salas europeas y giras anuales, por Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Desde el año 2004 el cuarteto graba en exclusiva para Harmonia Mundi, discográfica con la que ha llevado a cabo numerosas grabaciones hasta día de hoy.

La pianista Emma Stratton

La pianista española-británica de 26 años está acabando sus estudios del prestigioso Konzertexamen en Hamburgo, y esta temporada ha debutado en el Palau de la Música Catalana, en la Sala Bechstein de Viena, ha recibido la Beca Alicia de Larrocha, ha lanzado su primer CD Syndesi con el que ha ganado el Premio Enderrock 2025 en la Categoría "mejor artista revelación de clásica" y ha ofrecido una gira de conciertos con Juventudes Musicales de Cataluña.

Graduada con matrícula de honor de la ESMUC en 2021 y del Máster de piano en Hamburgo, ha sido artista residente en l'Atlàntida de Vic, ha actuado en el Auditorio de Barcelona, en festivales como la Schubertiada de Vilabertran y el Barcelona Obertura, colabora con la Fundación Live Music Now de Hamburgo y ofrece conciertos regularmente en España, Alemania, Reino Unido y Austria.

Durante la temporada 2025/2026 debutará como solista con la OBC en l'Auditori de Barcelona, y también actuará en el Auditorio de Zaragoza, Lugo, Sala Turina de Sevilla, Sala Bechstein de Hamburgo, entre otros conciertos programados.