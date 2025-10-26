Zaragoza celebra este lunes El Día de las Escritoras con una lectura pública

La Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE) celebra este lunes 27 de octubre el Día de las Escritoras con una lectura pública en la Biblioteca Manuel Alvar, situada en el Pabellón del Pilar (Parque Delicias de Zaragoza), a las 19.00 horas. La organización corre a cargo de la AAEE en colaboración con el Patronato de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.

Con este acto, la AAEE rinde homenaje a escritoras contemporáneas ya desaparecidas. Por ello el lema elegido es 'Sin ellas, con su palabra'. Porque, aunque ellas no están, su palabra permanece todavía viva. Los textos seleccionados pertenecen a las narradoras Almudena Grandes (1960-2021), Carmen Martín Gaite (1925-2000), Ana María Navales (1939-2009), Rosa Regás (1933-2024), Carmen Laforet (1921-2004) y Ana María Matute (1925-2014).

Entre las poetas habrá textos de Olga Orozco (1920- 1999), Claribel Alegría (1924-2018), Elvira Daudet (1938-2018), Ana María Moix (1947-2014), Francisca Aguirre (1930-2019) y Louise Glück (1943-2023).