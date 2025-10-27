Cancelan una obra en Zaragoza porque "la venta anticipada no cubre los requerimientos del montaje"

La función de 'Los gigantes de la montaña' de Pirandello, programada para este jueves, 30 de octubre, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, se ha suspendido por el insuficiente nivel de venta anticipada necesario para cubrir los requerimientos del montaje, tanto por la complejidad de su escenografía como por el elevado número de actores en escena.

Por ello, la compañía Almaviva Teatro y el Teatro de las Esquinas han decidido, de manera conjunta, suspender la representación de la obra 'Los Gigantes de la Montaña' programada para este jueves, 30 de octubre de 2025, a las 20.00 horas.

Cómo solicitar la devolución de las entradas

Las personas que hayan adquirido sus entradas a través de la página web del Teatro de las Esquinas recibirán, en los próximos días, el abono correspondiente en la misma cuenta bancaria desde la que se realizó el pago de entradas.

En el caso de haber realizado la compra de entradas en la taquilla del teatro deberán acudir a la taquilla, en horario de miércoles a sábado de 18.00 a 21.00 horas, para poder hacer efectiva la devolución. Si la compra se realizó con tarjeta de crédito, deberán presentar la tarjeta para poder efectuar la devolución.

Desde el Teatro de las Esquinas han lamentado los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y han confiado en contar con la oportunidad de reprogramar la obra, permitiendo así que el público zaragozano disfrute de esta propuesta teatral.