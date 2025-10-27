Don Juan desciende a los infiernos en las tablas del Principal: "Esta tradición es anterior a la invasión de Halloween"

En la víspera de Todos los Santos, mucho antes de que Halloween llegase a España, el protagonista era Don Juan. Por ello, este año el Teatro Principal recupera la tradición de programar al Burlador de Sevilla en estar fechas con la versión teatral de ‘Don Juan en los infiernos’, película de Gonzalo Suárez (1991). Será de la mano de Teatro Che y Moche y con Joaquín Murillo como protagonista en su 40 aniversario como actor.

'Don Juan en los infiernos' se estrena en el Teatro Principal. / Ferran Mallol

La directora de la obra, Marián Pueo, ha dejado claro que “no hacemos el Tenorio, hacemos ‘Don Juan en los infiernos’, de Gonzalo Suárez” y que, según ella, muestra un lado más interesante y entretenido del mito literario en tanto que tiene “una amoralidad absoluta”, en contraposición al Tenorio que acaba arrepintiéndose. “Nos apetecía meterle caña al mito de Don Juan”, ha comentado Pueo para explicar que la obra se actualiza al tratar el trastorno narcisista de la personalidad como un elemento clave.

Un texto sobre la decadencia y la amoralidad

‘Don Juan en los infiernos’ se trata de un texto adaptado que describe los últimos días de Don Juan y de Felipe II, dos símbolos de una España negra, a los que da vida Joaquín Murillo. Junto a ellos estará la esposa de Don Juan, doña Elvira, interpretada por Gema Cruz, y el fiel sirviente y contrapunto ético Esganarell, interpretado por Saúl Blasco. Entre los tres actores ponen en escena a una veintena de personajes para mostrar el declive moral y la pérdida de fuerza de un ícono de la galantería que se muestra en toda su crudeza. La directora Marián Pueo, al igual que Joaquín Murillo, han reseñado la fortaleza del texto como uno de los pilares de la representación: “Es un texto muy inteligente, con auténticos duelos verbales, en el que nosotros no cuestionamos a Don Juan, dejamos que sea el público”.

Respecto al matiz de actualidad que introduce esta obra, el actor Joaquín Murillo ha indicado que “no hace falta sacar una obra de la época para darle actualidad” y es que este ‘Don Juan en los infiernos’ mantiene la velocidad y el dinamismo actual pero con una ambientación de época y una escenografía, diseñada por Óscar Sanmartín, sugerente y maleable que se centra en una cama donde agoniza este conquistador decadente.

Joaquín Murillo, 40 años en lo alto del escenario

Durante la presentación de la obra, Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, ha hecho hincapié en que este tipo de programación es una “tradición anterior a la invasión de Halloween” y que se trata de un Don Juan que deja de lado la parte romántica de este personaje, adaptado por una “compañía transgresora que se atreve con todo”, ha dicho respecto a Teatro Che y Moche. Por su parte y en el mismo sentido, José María Turmo, gerente del Patronato municipal de artes escénicas, ha remarcado que estamos en unas “fechas en las que apetece programar un Tenorio”.

Pero, sin duda y tal y como ha dejado patente Turmo, el gran protagonista de la jornada de hoy es Joaquín Murillo, el protagonista de esta adaptación del ‘Don Juan’ de Molière, que auspició la película de Gonzalo Suárez, y que celebra 40 años sobre los escenarios. “Tiene un interesantísimo currículum desde que debutó en el Principal en 1985”.

En cuanto a las funciones que comenzarán este jueves, 30 de octubre, y serán a las 20.00 horas, excepto la del domingo, que lo hará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un coste de entre 5 y 25 euros, con bonificación en las sesiones del jueves y el viernes.