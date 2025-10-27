El Auditorio comienza su Temporada de Grandes Conciertos: todas las citas y cómo conseguir entradas

Tras la celebración del 30º aniversario, la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza vuelve a acoger una selección de 16 conciertos extraordinarios con algunas de las mejores orquestas y solistas del panorama actual, en una temporada diseñada para emocionar.

Entre los grandes nombres internacionales, destaca la apertura con la Royal Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Vasily Petrenko y el pianista Simon Trpčeski, además de la esperada visita de la Sinfónica Nacional de Venezuela dirigida por Gustavo Dudamel, o la actuación de la Orquesta de Cámara de Europa junto a la joven violinista María Dueñas y el maestro Antonio Pappano.

También pasarán por el escenario la Mozarteumorchester Salzburg con Trevor Pinnock y la violonchelista Julia Hagen, la Toronto Symphony Orchestra con el carismático Bruce Liu, la legendaria London Symphony Orchestra, el singular conjunto MusicaEterna dirigido por Teodor Currentzis, y el tenor Juan Diego Flórez, acompañado al piano por Vincenzo Scalera.

Otros momentos destacados serán el regreso de Martha Argerich junto a la Orquesta della Svizzera Italiana, la presencia de la Orquesta Gürzenich de Colonia, y el esperado debut de la Orquesta Constellations, bajo la dirección de John Eliot Gardiner.

La participación nacional vendrá de la mano de agrupaciones como la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Al Ayre Español, Los Músicos de Su Alteza y el Coro Amici Musicae.

Como cierre excepcional y fuera de abono, en junio se presentará la ópera 'Turandot' en versión concierto, en una ambiciosa producción con la Orquesta Reino de Aragón, el Coro Amici Musicae y más de 200 artistas sobre el escenario.

Los conciertos de la temporada

MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

Royal Philharmonic Orchestra

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

Orquesta de Cámara de Europa

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

Mozarteumorchester Salzburg

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025

Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela

MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025

Los músicos de su alteza

SÁBADO 10 DE ENERO DE 2026

Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)

JUEVES 29 DE ENERO DE 2026

Toronto Symphony Orchestra

MARTES 3 DE FEBRERO DE 2026

Musicaeterna

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026

London Symphony Orchestra

MARTES 3 DE MARZO DE 2026

Orquesta Filarmónica Eslovaca

LUNES 9 DE MARZO DE 2026

Juan Diego Flórez

MARTES 17 DE MARZO DE 2026

ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA

LUNES 13 DE ABRIL DE 2026

Al Ayre Español

LUNES 27 DE ABRIL DE 2026

BBC National Orchestra of Wales

JUEVES 21 DE MAYO DE 2026

Orquesta Gürzenich de Colonia

VIERNES 29 DE MAYO DE 2026

Orquesta Constellations

18, 19, 20 y 21 DE JUNIO DE 2026

'Turandot' con la Orquesta Reino de Aragón y Amici Musicae

Cómo conseguir entradas

Aunque hay un alto número de abonos vendido, para buena parte de los conciertos todavía se pueden adquirir entradas sueltas. Se pueden comprar en las taquillas del Auditorio (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas), en la web del Auditorio y en Ibercaja.