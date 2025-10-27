El Festival de Mujeres en la Música Antigua vuelve su mirada a las raíces aragonesas

La música autóctona y sus reminiscencias multiculturales bajo la influencia femenina protagonizarán la cuarta edición del Festival de Mujeres en la Música Antigua que se celebra en Zaragoza esta semana, los días 30 y 31 de octubre, y al final de noviembre, en las jornadas del 21 y 27 del mes próximo con el apoyo del Ayuntamientto de Zaragoza.

La reivindicación del papel de las mujeres como transmisoras de la tradición musical aragonesa a lo largo de la historia centrará este año el Femmaz. Comenzará este jueves en el Teatro Romano a las 19.00 horas descubriendo las similitudes entre la taranta italiana y la jota aragonesa. Al día siguiente se celebrará una actuación en el Centro Cívico Delicias, a las ocho de la tarde, del bailarín Miguel Ángel Berna y los músicos Josué Barrés y Pilar Almalé, directora del festival. Otras dos convocatorias completarán esta edición posteriormente los días 21 y 27 de noviembre.

'Tierra de mis entrañas. Cantos de la mujer en Aragón' es el lema elegido en este 2025. El festival explora, en esta ocasión, la música y la danza transmitidas oralmente por mujeres aragonesas, desde la raíz y la memoria colectiva, a través del cuerpo, el ritmo y la voz. Las entradas para todos los actos ya están a la venta en la web del festival.

La programación completa

30 de octubre (Teatro Romano, 19.00 horas). Ponencia musicalizada 'De la taranta a la jota, y viceversa', con Manuela Adamo y Pilar Almalé.

31 de octubre (Centro Cívico Delicias, 20.00 horas). Espectáculo 'Tierra de mis entrañas', con Miguel Ángel Berna, Pilar Almalé y Josué Barrés. Propone un recorrido por la memoria musical y corporal de Aragón, desde sus raíces más antiguas hasta la jota contemporánea, con una mirada artística que combina tradición, vanguardia y perspectiva de género.

21 de noviembre (lugar por determinar). Concierto didáctico para escolares con Jorge Álvarez y Pilar Almalé. Este concierto, dirigido a público escolar, ofrecerá una aproximación amena y participativa a las músicas tradicionales aragonesas, destacando el papel de las mujeres en su preservación y transformación.

27 de noviembre (Espacio La Sursuncorda, 18.30 horas). Taller de canto y percusión. Tradición sefardí y aragonesa, con Ariana Barrabés Romeo. La cantante y percusionista impartirá un taller práctico en el que se abordará el repertorio oral sefardí y su relación con las músicas tradicionales aragonesas.