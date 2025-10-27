Kase.O agota las entradas para su concierto del Príncipe Felipe, ¿volverá a haber reunión de Violadores del Verso?

El MC aragonés Kase.O, de la factoría Violadores del Verso y Rapsolo, pasa por uno de sus mejores momentos artísticos de la historia, algo que está refrendando con la gira en la que está celebrando su 33 aniversario en el mundo de la música, algo que se dice pronto, dado que Javier Ibarra cuenta con 45 años.

Aunque en principio su cita con su público zaragozano era en el Vive Latino el pasado mes de septiembre donde se marcó uno de los mejores conciertos de su carrera, con un rapeado convincente, unos discursos medidos y un sonido igual de contundente que nítido, Kase.O anunció hace algo más de un mes que el fin de su gira sería en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 20 de diciembre.

Una cita que se preveía ya histórica cuando se anunció y que ha provocado ni más ni menos que ya haya vendido las más de 8.000 entradas que salieron por lo que el día ya se puede decir que pasará a la historia…

¿Y los Violadores del Verso?

Y desde esta semana cuando se volvieron a reunir los Violadores del Verso sobre un escenario (ya hubo un aperitivo en enero en un concierto de Sho-Hai en Madrid) el concierto adquiere una dimensión mayor. La pregunta más clara que se hacen todos sus fans está ahí, ¿volverá a reunirse la banda sobre el escenario del Príncipe Felipe? La respuesta todavía no se puede dar, pero sí hay señales de que esto pueda volver a pasar. Su reunión en México del otro día fue espectacular y, además, levantó un gran revuelo entre sus fans, y una vez ensayados los temas, ¿qué impide que se pudiera volver a repetir esta reunión?

Lo que ya parece un futurible ya más difícil de descifrar y si la vuelta de Violadores del Verso pueda estar más cerca… Lo que es un hecho irrefutable es que los cuatro miembros (Kase.O, Sho-Hai, Lírico y RdeRumba) tienen una relación a prueba de bombas. Lo demás, solo el futuro dirá. No olvidemos esta entrevista a este diario.