La directora de la ganadora del Festival de San Sebastián visita Zaragoza
Los cines Palafox programan una sesión especial con un coloquio posterior con la cineasta
Tras salir triunfadora del Festival de San Sebastián y firmar un más que digno debut en taquilla este fin de semana (por encima de los 400.000 euros de recaudación), 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz de Azúa (directora de 'Cinco lobitos' y de la serie 'Querer') vivirá un pase especial en los cines Palafox de Zaragoza el próximo 5 de noviembre.
Y es que será la propia directora la que presida una proyección que tendrá un coloquio posterior con la cineasta y el académico y periodista Carlos Gurpegui. La misma será en la sala 4 (la más grande del complejo con capacidad para casi 1.000 personas) y comenzará a las 19.00 horas. Las entradas para la sesión ya están a la venta a través de la propia web de los cines Palafox a un precio de 7,9 euros.
¿Monja de clausura?
‘Los domingos’ cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.
La película fue la ganadora de la Concha de Oro y del Premio Irizar al Cine Vasco, la sección dedicada al cine vasco en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, en el mismo certamen fue reconocida con el premio Signis del jurado eclesiástico, el Fipresci, otorgado por la crítica internacional, y el Premio Feroz Zinemaldia que decide la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.
