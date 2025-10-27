La Royal Philharmonic Orchestra inaugura la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio

La Royal Philharmonic Orchestra, con Vasily Petrenko a la batuta, llega este martes (19.30 horas) a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza para estrenar la Temporada de Grandes Conciertos en una cita en la que estará acompañado, además de por los músicos de la orquesta, por Simon Trpčeski al piano.

Para la ocasión interpretará un programa compuesto por tres piezas, 'Vida secreta', de Guinovart; el 'Concierto para piano número 3', de Prokófiev; y 'Petruchka (1947)', de Stravinski. El 'Concierto para piano n.º 3 en do mayor, op. 26', de Serguéi Prokófiev, compuesto entre 1917 y 1921, es una de sus obras más brillantes y populares. Combina virtuosismo pianístico extremo con una orquesta vibrante y llena de color. Su lenguaje mezcla humor, lirismo y una energía rítmica muy característica de Prokófiev. El primer movimiento destaca por su elegancia y claridad temática; el segundo, por las ingeniosas variaciones sobre un tema casi mecánico; y el tercero, por su fuerza arrebatadora y su final triunfal. Es considerado el más equilibrado y accesible de sus conciertos para piano, y una joya del repertorio del siglo XX.

La misión de la orquesta

La misión de la Royal Philharmonic Orchestra es la de "enriquecer la vida a través de experiencias orquestales que son inquebrantables en su excelencia e inclusivas en su atractivo", algo que la sitúa a la vanguardia de la creación musical en el Reino Unido e internacionalmente. La orquesta, que suele ofrecer unos 200 conciertos al año y cuenta con una audiencia mundial en directo y en línea de más de 60 millones de personas, se enorgullece de abarcar un amplio repertorio y así llegar a un público diverso. Si bien la integridad artística sigue siendo primordial, la Royal Philharmonic Orchestra no teme traspasar fronteras y se siente igual de cómoda grabando bandas sonoras de videojuegos, de películas y de programas de televisión y trabajando con estrellas de la música popular, que recorriendo el mundo interpretando el repertorio sinfónico.

Vasily Petrenko, por su parte, es director titular de la Royal Philharmonic Orchestra, cargo que asumió en 2021. Es director Laureado de la Royal Liverpool Philharmonic tras quince años como titular. Es director asociado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y ha sido titular de la Joven Orquesta de la Unión Europea (2015-2024), director titular de la Filarmónica de Oslo (2013-2020) y director principal de la Joven Orquesta Nacional de Gran Bretaña (2009-2013). Dejó el cargo de director Artístico de la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de Rusia Evgeny Svetlanov en 2021.