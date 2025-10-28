Antonio Mercero en Zaragoza ('Está lloviendo y te quiero'): "Con el Planeta ganas lectores, pero te alejas del escritorio"

Antonio Mercero no rehúye el debate: "Esta polémica sobre novela comercial o más autoral es muy vieja, ya existía en el siglo XIX, desde que la novela existe. Hay escritores que van más en busca del público, y otros van más en busca de la crítica o de la posteridad o del prestigio. Mi experiencia como escritor y como lector es que hay novelas muy buenas en ambos carriles, la diferencia está entre libros buenos y libros malos, da igual lo demás". Mercero, componente del colectivo Carmen Mola, que se hizo con el Planeta en 2021, sabe de lo que habla (el suyo fue probablemente el más polémico hasta el de este año) y recuerda que "siempre hay revuelo" con este premio.

Ahora ha regresado al mercado editorial esta vez en solitario con su novela 'Está lloviendo y te quiero', que este martes ha presentado en Zaragoza. ¿Necesitaba un respiro de Carmen Mola? "Tampoco tengo la sensación de que nos hayamos aireado tanto porque nos hemos seguido viendo mucho y, de hecho, ahora que yo estoy promocionando mi novela, estoy escribiendo la nueva de Carmen Mola...", asegura antes de empezar a hablar, ahora sí, de lo que toca, su nueva publicación, un libro que nace de un reloj de madera en Wallapop.

"Un siglo muy negro"

"El reloj es de mi tatarabuelo, y lo encuentro en un anuncio de Wallapop y enseguida me doy cuenta, no en ese instante, pero a los pocos días, de que yo quiero escribir sobre eso y con ese punto de partido", empeiza narrando y prosigue: "Eso me obliga a meterme en la familia de mi padre, en sus antepasados, a investigar sobre estas personas, pero a mí me daba un poco de miedo ser cronista de la familia, así que no me quise meter demasiado y la gran parte es ficción", desvela. A partir de ese descubrimiento en el principio de la novela se desarrolla una saga familiar trepidante que recorre el siglo XX, "un siglo muy negro, pero es el que tenemos y el que podemos contar", afirma Mercero.

En la novela, cuando Paula le regala a su hermano un antiguo reloj de pared creado por su bisabuelo, la madre de ambos sufre un infarto al verlo y termina hospitalizada. Su búsqueda la llevará a desenterrar la historia de su familia en el País Vasco: cuatro generaciones marcadas por el hambre, el amor y la templanza.

¿Es pretencioso comparar 'Está lloviendo y te quiero' con los Buendía de García Márquez? "¿Y entonces Lasarate sería el Macondo de García Márquez?", repregunta el escritor, que, obviamente, no se compara con uno de los libros más leídos de la historia pero sí aporta alguna semejanza: "Lasarte es para mí una especie de territorio mágico. Era una pedanía de cuatro casas en el valle del Oria, y de pronto en 1916 construyeron un hipódromo para celebrar carreras y darle salida a los puras sangres franceses, belgas, ingleses, que están parados por la Primera Guerra Mundial. Y de pronto esa aldea, se convierte en un punto de encuentro de la realeza, de la aristocracia y de los millonarios del momento. No digo que sea Macondo, pero algo de mágico sí que hay en el sitio", señala.

Una caja de resonancia

La novela viaja de Lasarte, el pueblo del País Vasco de donde procedía el padre de Antonio Mercero, hasta Madrid abordando etapas como la industrialización, la Primera Guerra Mundial, la guerra civil, la durísima posguerra y la represión franquista: "Empezamos en 1916 en el que se vive la industrialización desde una aldea tan pequeña como Lasarte, me gusta que lo local sea una especie de caja de resonancia de todo lo que estaba pasando en España".

Algo que no ha sido sencillo de escribir principalmente porque es un viaje de 110 años, algo a lo que no estaba acostumbrado el escritor y guionista: "Me ha resultado complicado mantener el tono en cada generación. En una saga tienes que conseguir que los personajes se vayan cediendo el testigo en el protagonismo y me resulta un poco raro porque, por ejemplo, no presentas a uno de los protagonistas hasta la página 280... Y luego, el hecho de recorrer tantos años te obliga a reflexionar un poquito sobre cómo vas a mantener el tono". Y es que en el fondo subyace que con esta novela, Mercero se aleja del 'thriller' que llevaba cultivando con Carmen Mola: "Me adentro en un género con sus normas distintas, con sus códigos diferentes y es ir un poco a pecho descubierto".

Alejarse del 'thriller'

¿Tenía claro que quería salir de su zona de confort? "Yo quería escribir una historia personal, con las tripas, con el corazón, y no sabía cuál iba a ser, porque esto no es tan fácil. Y este hallazgo del reloj de pared de mi tatarabuelo en Wallapop me dio la clave. Sí sabía que no quería hacer 'thriller' ni novela policíaca, pero vamos, mis compañeros de Carmen Mola tampoco querían hacer 'thrillers' y los hicieron. Al final escribes la historia que te cae encima o que se te ocurre en los meses que estás buscando", reflexiona.

Pero, ante todo, deja claro Antonio Mercero, 'Está lloviendo y te quiero" es un homenaje a su padre "a pesar de que su personaje es inventado y mucha trama es ficción pero en todo momento tengo esa sensación". Es más, el título también lo es: "Es un guion inédito de un largometraje en el que él cuenta sus recuerdos de infancia y de juventud y el germen de ETA. Quizá esto fue lo que le impidió sacar adelante el proyecto, antes no era tan fácil, y termina en un cajón. Yo me lo leo como documentación y pienso que a él le gustaría que al menos el título saliera del cajón", afirma Antonio Mercero, que regala una última reflexión sobre lo que supone ganar el Planeta: "Te abre a muchos más lectores, ganamos un montón de ellos y perdimos tiempo. De pronto el éxito te da más trabajo, más obligación de viajes de promoción, que eso no lo teníamos. Te alejas del escritorio y un poco de tu vida, de tu gente, de tus seres queridos, de tu ocio. Ese es el gran cambio", concluye.