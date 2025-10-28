El Brujo habla sobre la evacuación de una mujer en su actuación en Zaragoza: "Os pido disculpas si no estuve a la altura"

Rafael Álvarez 'El Brujo' estuvo el pasado fin de semana estrenando en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza (espacio escénico al que acude regularmente desde hace unos años cuando visita la ciudad con sus obras) su última producción, 'Iconos'.

En el transcurso de su última función, la celebrada el domingo, tuvo que vivir un momento difícil ya que una de las espectadoras que estaban en la butaca sufrió una indisposición que requirió asistencia médica que, en un un primer momento, fue dada por un hombre del público, médico de profesión. Finalmente, fue evacuada en ambulancia.

"El espectáculo debe continuar"

Durante el incidente, El Brujo, aunque detuvo la obra, intentó reconducir la situación intentando quitarle hierro al asunto, algo que buena parte del público agradeció con sus aplausos. Ahora, el artista, uno de los más destacados de la escena teatral española, ha compartido en sus redes sociales un mensaje aclaratorio: "Gracias a todos los que estuvísteis en la función del domingo en Zaragoza por vuestra paciencia y calma ante el incidente ocurrido durante la representación. Os pido disculpas si yo o alguno de los miembros del equipo del teatro actuamos de un modo que no estuviera a la altura de las circunstancias. Quizá hubo que haber sacado antes a la señora de la sala, pero desconozco las razones por las que esto no se hizo", asegura.

Sobre su actuación durante los momentos de tensión, El Brujo también aclara su reacción: "Por mi parte, solo intenté reconducir la situación y conservar la armonía y el humor, de acuerdo con el viejo lema: el espectáculo debe continuar. Como visteis, así fue, y al final resultó apoteósico también —y sobre todo— gracias a vuestra complicidad y generosidad. Esperamos que la señora afectada se haya recuperado. Un abrazo para todos, como siempre, y hasta la próxima, si Dios quiere", concluye.

Sus redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo al actor que cuenta con un público fiel en Zaragoza.