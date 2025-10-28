Carolyn Wonderland y Sol Lagarto toman el escenario del XXX Bourbon Festival este fin de semana

La novena edición del ciclo XXX Bourbon Festival recibe en su segunda semana dos de las citas más esperadas para los amantes del blues y el rock. Carolyn Wonderland y Sol Lagarto protagonizarán los conciertos de esta semana. Este ciclo, organizado y celebrado en el Rock & Blues de Zaragoza se celebrará hasta el 23 de noviembre y cuenta en su cartel con once conciertos. Las entradas para los conciertos de esta semana ya están disponibles en la web de la sala.

El viernes 31 de octubre, el escenario se rendirá ante Carolyn Wonderland, una de las voces y guitarras más poderosas del blues contemporáneo. Nacida el 9 de noviembre de 1972 en Houston (Texas), Carolyn descubrió su pasión por la música casi al mismo tiempo que aprendía a andar: con solo seis años ya tocaba la guitarra. Una anécdota marca su origen como artista —y su estilo—: al imitar el mítico “molino de viento” de Pete Townshend, rayó la guitarra vintage Martin de su madre. Desde entonces le prohibieron usar púas, y de esa prohibición nació su inconfundible técnica de punteo con los dedos.

En los 90 lideró Carolyn Wonderland and the Imperial Monkeys, una banda que dejó huella con varios discos repletos de energía. En 1999 se mudó a Austin y adoptó una vida nómada, recorriendo las carreteras de Estados Unidos con más de 300 conciertos al año y una furgoneta como hogar. Su música, profundamente enraizada en el blues, fluye entre el country, el swing, el zydeco, el surf, el gospel, el soul y la cumbia. Multiinstrumentista por naturaleza, también domina la mandolina, la trompeta y el piano.

En 2008 lanzó 'Miss Understood', producido por Ray Benson y elogiado por Bob Dylan. Una década más tarde, en 2018, hizo historia al unirse a la banda de John Mayall como su primera guitarrista principal femenina, colaborando con él hasta 2024. En su trayectoria brillan títulos como 'Peace Meal' (2011), 'Live Texas Trio' (2015), 'Moon Goes Missing' (2017) y 'Tempting Fate' (2021), producido por Dave Alvin. Carolyn Wonderland es pura fuerza escénica, una artista comparada con Janis Joplin y Stevie Ray Vaughan, capaz de hacer vibrar cada nota hasta el alma.

Los barceloneses Sol Lagarto traen el rock a la sala Rock&Blues este sábado, 1 de noviembre / Rock&Blues

Y el sábado 1 de noviembre, el relevo lo tomarán Sol Lagarto, la banda barcelonesa que ha dejado más de 800 escenarios temblando por toda España desde su formación en 1998. Con una trayectoria marcada por su potencia en directo y un sonido inconfundible, se consolidaron como una de las grandes formaciones del rock nacional. En su discografía laten álbumes como 'Mira Adelante' (2004), 'Cálido' (2005), 'Mundo Circo' (2006), 'Prorrogado' (2007) y 'Días Mejores' (2010). Han compartido escenario con Fito & Fitipaldis, M-Clan o Whitesnake, y tras una pausa desde 2018, regresan en 2025 para reclamar el lugar que siempre fue suyo: el del rock sin concesiones.

Conciertos hasta finales de noviembre

Cartel completo de la novena edición del XXX Bourbon Festival / Rock&Blues

El jueves 6 de noviembre llegará Bywater Call, banda canadiense de siete miembros que fusiona soul sureño y rock de raíces. Nominados a varios premios internacionales, han girado por Europa y Norteamérica, y destacan por la voz de Meghan Parnell y su potente directo.

El sábado 8 de noviembre subirá al escenario Lilly Hiatt. Su nuevo disco 'Forever' explora el crecimiento personal y emocional con un sonido crudo entre el rock alternativo y la sensibilidad folk. Grabado junto a su marido Coley Hinson, refleja vulnerabilidad y fuerza a partes iguales.

El jueves 13 de noviembre será el turno de US Rails, banda de folk-rock con casi dos décadas de trayectoria y ocho discos publicados. Reconocidos por sus armonías y energía en directo, presentan 'All In!' (2025), grabado en Filadelfia, que refuerza su sonido de raíz americana.

El sábado 15 de noviembre llegarán The Boo Devils, que presentan nueva formación tras la pérdida de su guitarrista y fundador Joe Gabardo. Lucirán su característico sonido de puro rock & roll.

El sábado 22 de noviembre será el turno de Sex Museum, pioneros del hard rock madrileño desde 1985. Con 40 años de trayectoria, 13 discos y una gira aniversario, regresan con toda la intensidad de su sonido Hammond y garage psicodélico.

El domingo 23 de noviembre cerrará el ciclo Ward Hayden & The Outliers. Su nuevo proyecto, 'Little by Little' (2025), reinterpreta canciones de Bruce Springsteen con un estilo propio cargado de country y western. Presentarán este repertorio junto a sus clásicos en una gira internacional.

El propietario y programador del Rock & Blues, Pablo ‘Patxi’ Cano, subraya la fuerza y la trayectoria del festival: “El Bourbon Festival está más que consolidado, edición tras edición el público demuestra que lo espera con entusiasmo y muchos nos preguntan por las fechas incluso antes de anunciarlas”. Según la agenda de los artistas se celebra en otoño o primavera y en estos años solo ha dejado de celebrarse durante la pandemia. Este ciclo ha logrado situar a la sala en el mapa nacional como un referente para el rock y el blues en directo.