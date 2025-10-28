El Festival Juega e Imagina convierte a Zaragoza en un gran patio de recreo

Zaragoza se convertirá este mes de noviembre en un “gran patio de recreo” con más de 70 actividades que se celebrarán en 25 espacios y rincones de la ciudad, donde habrá espectáculos, juegos, exposiciones y talleres para invitar a los ciudadanos, no sólo a los más pequeños, a redescubrir el arte y el beneficio de jugar.

El Festival Juega e Imagina de Zaragoza, organizado por el Servicio de Centros Cívicos del Área de Participación Ciudadana que dirige el consejero Alfonso Mendoza, cumple este año su cuarta edición, transformando los rincones de la ciudad en escenarios mágicos para crear, experimentar, reencontrarse y compartir, y hacer de “Zaragoza una ciudad que juega”. “Tras el éxito de los años anteriores, hemos apostado por impulsar todavía más esta cuarta edición, ampliando la programación a más barrios de la ciudad”, ha apuntado el consejero Alfonso Mendoza, en la presentación, que ha tenido lugar en el centro cívico de Valdefierro.

Llega a 15 equipamientos

De esta forma, la programación, que comenzará el 1 de noviembre y se extenderá durante todo el mes, llegará a Garrapinillos, Delicias, La Jota, Distrito Sur, Casablanca, Casetas, La Almozara, Oliver, Miralbueno, Actur, San José, Arrabal, Las Fuentes, Santa Isabel, Valdefierro y San Pablo.

Se celebrará en 15 centros cívicos y otros equipamientos como la Harinera, el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente y la Casa de las Culturas, las juntas municipales de OliverValdefierro, Miralbueno, Distrito Sur y el PIBO. A ellos se suma la colaboración privada de las entidades El Jardín de las Artes, Slow Play, Espacio Tortuga, La Casa del Circo, Jugueteka y Educando Contigo.

“Todos estos espacios acogerán mil formas de redescubrir el arte de jugar, a través de espectáculos, talleres, instalaciones, exposiciones y encuentros, que nos traen las compañías, artistas y entidades que aportan su granito de arena en este festival”, ha comentado Mendoza.

Diversidad, calidad e innovación

Esta nueva edición está marcada por la diversidad, la calidad artística y la innovación escénica, según indican desde la dirección artística del festival, en manos de la compañía Almonzandia Teatro. De esta forma, hay formatos innovadores, propuestas inmersivas y espectáculos en espacios no convencionales, que amplían los límites tradicionales de la escena y fomentan una conexión más directa y participativa con el público.

El festival comienza el próximo 1 de noviembre en Zaragoza. / JAIME GALINDO

En total, 31 compañías y artistas aragoneses actuarán y ejercerán de anfitriones para agrupaciones procedentes de diversos puntos del territorio nacional con propuestas que llegan desde Cataluña, País Vasco, Madrid, La Rioja, Castilla y León, Comunidad Valenciana e incluso desde el otro lado del océano Atlántico, procedentes de Chile, Argentina y México.

“Muchas de estas compañías han sido galardonadas con premios de gran prestigio, un reconocimiento que consolida el festival como un referente en el ámbito escénico, tanto a nivel local como nacional”, ha indicado Mendoza.

En definitiva, se trata de un espacio pensado para todas las generaciones, para “grandes y pequeños”, que muestra los beneficios del juego para todas las edades.