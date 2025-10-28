El Festival Saulus toca su fin con En Kör y el laboratorio coral El Refectorio con Ester Vallejo
El festival se cerrará los días 8 y 9 de noviembre con El Refectorio, un taller de experimentación coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo, I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras 2025
Tras dos meses de conciertos que han llenado Zaragoza de música vocal, el Festival Saulus entra en su recta final con dos citas que resumen su espíritu que no es otro más que lograr la excelencia coral internacional y la creación colectiva.
El próximo miércoles 29 de octubre, a las 20:00 horas, la Iglesia de San Pablo acogerá la actuación del conjunto vocal En Kör, una de las formaciones más destacadas de la nueva escena coral europea. Procedente de Estocolmo (Suecia), el grupo está formado por doce cantantes que trabajan de manera conjunta en todo el proceso musical, apostando por una interpretación viva, participativa y exigente.
Fundado en 2016, En Kör ha obtenido numerosos reconocimientos en certámenes internacionales. En 2022 fue premiado en todas las categorías del Concorso Polifonico Internazionale Guido D’Arezzo (Italia) y en 2019 triunfó en el Adriatic Pearl de Dubrovnik (Croacia), donde obtuvo los galardones a Coro mixto y Música Sacra. Su concierto supone la oportunidad perfecta para disfrutar en la capital aragonesa de la precisión y la expresividad de la música coral nórdica.
Las entradas están a la venta en la web del festival o por teléfono en el 660 200 013. También se podrán adquirir en taquilla 45 minutos antes de cada concierto.
Taller coral con Ester Vallejo
Para poner el colofón final a esta sexta edición, los días 8 y 9 de noviembre se celebrará el taller participativo El Refectorio, que este año se transforma en un Laboratorio de Experimentación Coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo, recién ganadora del I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras 2025. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco 'A la fresca' (Mejor Disco Aragonés 2024), este taller de creación tiene como objetivo originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.
El taller con Ester Vallejo se celebrará en el Centro Cívico La Jota, en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas. Dirigido a cantantes amateurs, se ofertan un total de 40 plazas, 30 para público general y 10 reservadas para alumnos del Conservatorio Superior de Musica de Aragón (CSMA), asignadas por orden de inscripción.
