'Hilos de sangre' para concienciar sobre violencia machista en la comarca del Campo de Cariñena

La Comarca Campo de Cariñena ha programado representaciones de la obra de teatro 'Hilos de sangre', de la compañía aragonesa Riesgo Teatro, para los próximos 13 y 14 noviembre, en el Cine Olimpia de la capital del Campo de Cariñena. La obra está dirigida por Félix Martín y protagonizada por Sata Lapiedra, Eva Lago, Luisal Martu y Nacho Blancas, ha informado la institución comarcal.

Partiendo del romance de Thamar y Amnón de Federico García Lorca, 'Hilos de sangre' nos muestra, con plena vigencia, el ejercicio de la violencia contra las mujeres a través del mestizaje de diferentes lenguajes escénicos.

Lanza, además, una reflexión sobre la constancia de esta violencia y de las causas que la provocan, pero también emplea una mirada contemporánea que trata de mostrar un camino diferente, una esperanza transformadora a la que agarrarnos como sociedad y convertir el mito fundacional de Thamar y Amnón, que ha recorrido los tiempos con vigencia, en arena, en aire, en susurro del pasado.

Cartel del programa / Comarca Campo de Cariñena

La primera sesión, el 13 de noviembre, está dirigida a los vecinos de los municipios de Aguarón, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba y Longares. La segunda, un día más tarde, 14 de noviembre, está reservada para los habitantes de Aguilón, Aladrén, Cariñena, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva y Vistabella.

Por las necesidades técnicas que requiere la puesta en escena de la obra de teatro se realizará en el Cine Olimpia de Cariñena, a las 17.30 horas. Para facilitar la asistencia de las personas interesadas se pondrá transporte previa inscripción. Tanto la entrada, como el transporte es gratuito.

Los vecinos de todos los municipios tendrán que inscribirse -antes del 31 de octubre- en su ayuntamiento o a través de las asociaciones de mujeres de sus respectivos municipios, a excepción de Cariñena, donde la inscripción será presencial en la sede comarcal o llamando al teléfono al 976 62 08 17.