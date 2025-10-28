La idiotez artificial llega al Teatro del Mercado para derrocar a la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en algo habitual en nuestra sociedad y avanza a pasos agigantados. Pero todavía no es capaz de superar a la idiotez artificial, tal y como lo aseguran en ‘López y François IA. Idiotez artificial’, la obra que podrá verse desde este miércoles, 29 de octubre, y hasta el domingo en el Teatro del Mercado.

La comedia protagonizada por David Ardid y Jean Pierre Bailly tiene por objetivo poner sobre las tablas una reflexión global sobre la adicción actual al medio digital. “Partimos de la idiotez” para contar a la juventud la experiencia de unos analfabetos digitales y los dislates que esto provoca, según ha explicado Ardid durante la presentación de las funciones.

“La idiotez tiene algo único que supera a la IA, la idiotez es imprevisible”, ha argumentado el músico Jean Pierre Bailly. Para esta visión satírica sobre la inteligencia artificial y sus extensiones, ya sean redes sociales o aplicaciones móviles, tanto Ardid como Bailly plantean que, como decía el propio Albert Einstein, la idiotez no tiene límites y no hay modelo tecnológico que pueda calcularla. Ambos protagonistas defienden que el humor es básico para superar momentos convulsos como el actual ya que “el humor nos puede salvar del poder de la IA”, según Bailly.

“Frente a la tecnología, la parte orgánica y mortal del ser humano es lo que le hace tener humor y reírse de uno mismo”, ha apostillado Bailly. Y esta aspiración de hacer reír es la que engendra a los dos personajes, François y López. El primero, interpretado por Jean Pierre Bailly, es un músico callejero francés que ha participado en un experimento de inteligencia militar, y López, caracterizado por David Ardid, es un buscavidas español que lleva 30 años encadenando estudios universitarios y becas Erasmus. De este choque cultural surge la, en teoría, genial idea de hacerse ‘tiktokers’ para aconsejar a los estudiantes de Erasmus y así ganar dinero.

El absurdo y la música ambientan este texto bajo la dirección de Alfonso Pablo, la escenografía de Óscar Sanmartín, la iluminación de Bucho Cariñena y la dirección sonora de Toto Sobieski.

Un estreno con garantías

“Estamos encantados de estar de estar de nuevo en el Teatro del Mercado que para nosotros es un espacio emblemático”, ha comentado Ardid quien, además, ha subrayado que en Nasú “hacemos los espectáculos para el público y con cariño”. Respecto a la compañía teatral, José María Turmo, director-gerente del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la imagen, ha indicado que Nasú Teatro “es una marca en la que se puede y se debe confiar” y, en esta ocasión, aunque sea un estreno el aval de Nasú es suficiente para saber que ésta es una comedia con todos los ingredientes. Igualmente, la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha apostado a que la obra es una buena ocasión para “reírnos de nosotros mismos”.

Las funciones de ‘López y François IA. Idiotez artificial’ podrán verse en el Teatro del Mercado de miércoles, 29 de octubre, a sábado a las 20.00 horas y el domingo, 2 de noviembre, a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en las sesiones del miércoles y el jueves.