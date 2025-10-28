Javier Sierra sobre Katherine Neville en Ocultura: 'El ocho' es la novela que más me ha influido a la hora de escribir"

Descubre la cultura de lo oculto. Con ese lema, el turolense Javier Sierra lleva ocho años celebrando Ocultura (los últimos cuatro en Zaragoza) para indagar en los aspectos más desconocidos de hechos relevantes. En este 2025, el director de Ocultura ha diseñado una edición dedicada a los misterios del arte y a Goya que se celebrará desde este miércoles hasta el viernes en la sede central de Caja Rural de Aragón con dos nombres destacados: Katherine Neville y Dolores Redondo.

"Con frecuencia me preguntan cuál es la novela que más me ha influido a la hora de escribir, y yo respondo una y otra vez lo mismo: 'El ocho', de Katherine Neville", cuenta Javier Sierra, que prosigue: "Se trata de un novelón publicado a finales de los 80, en el que se narra la búsqueda a través de los siglos de un ajedrez que perteneció a Carlomagno. Sus piezas son mágicas, e influyen en importantes acontecimientos históricos como la Revolución Francesa o la Guerra Fría. Conocí a su autora cuando publicó su siguiente novela, 'El círculo mágico'. Yo era entonces un joven reportero y la entrevisté fascinado por su elegancia y la sutileza con la que deslizaba sus misterios. El arte estaba tras cada uno de ellos, y su mirada me enseñó a entrenar la mía. La ocultura -lo oculto en la cultura- era su divisa". De ahí, que Neville encabece la lista de ponentes de un evento en el que también participarán Dolores Redondo, Clara Tahoces, Montse Aguer y Florencio Monge, entre otros.

El programa completo

En la primera jornada, este miércoles, 29 de octubre, la premio Planeta y autora de la Trilogía del Baztán, Dolores Redondo, ofrecerá una conferencia (20.15 horas) sobre cómo la brujería está presente en la obra de Goya. Antes, ese mismo día, el propio Sierra, también galardonado con el Planeta, abordará en su conferencia (19.15 horas) el papel del arte como puerta a otros mundos y como idioma universal.

A la segunda jornada, el día 30, acudirá “uno de los maxilofaciales más importantes de Europa”, ha afirmado Sierra, el cirujano Florencio Monje (19.00 horas), “obsesionado con el diagnóstico de las caras de los cuadros de Goya”, en los que ha encontrado “rasgos de enfermedad”, no solo en las pinturas negras. También estará la directora de los museos Dalí de Figueras (Gerona) y experta en el pintor catalán, Montse Aguer, con la conferencia (20.00 horas), ‘Goya y Dalí: dos universos mágicos’.

El día 31, víspera de Todos los Santos, cuando “se abren los portales con el más allá”, comenzará con una visita guiada para cien personas a la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’ en la Aljafería. Por la tarde, a las 19.00 horas, comenzará una doble sesión. En primer lugar, Clara Toares, escritora y descendiente de la novena duquesa de Osuna, quien encargó a Goya los cuadros dedicados a la brujería para el palacio del Capricho. Por último, a las 20.00 horas, llegará para cerrar la octava edición del encuentro la conferencia ‘Recuerdos del futuro: el arte y la memoria’ de Katherine Neville.

La entrada a todos los actos es libre hasta completar el aforo de 500 personas habilitadas para poder seguir las sesiones.