La campaña concluye con éxito y Benito Pérez Galdós contará con su busto en Zaragoza

Hace unos meses, la Asociación Los Sitios de Zaragoza se propuso que la ciudad le rindiera el homenaje que se merece a Benito Pérez Galdós y, por eso, inició una campaña de recaudación de fondos para erigir una escultura en su honor. "La escultura -decían entonces-, creada por el artista Jesús Gazol, será instalada en un lugar emblemático del casco histórico de la ciudad, recordando así su profundo vínculo con Zaragoza y su contribución a la memoria de los Sitios de 1808-1809 a través de su novela 'Zaragoza', publicada en 1874 como parte de la primera serie de los 'Episodios Nacionales'".

Ahora ya se puede garantizar que no es un sueño o un proyecto ya que será realidad. La suscripción popular alcanzó su obetivo y, con el apoyo de la Fundación Ibercaja, la obra, creada y donada por el escultor Jesús Gazol, "ya ha entrado en el proceso de fundición en bronce y muy pronto podremos verla instalada en un lugar emblemático del casco histórico de la ciudad. Será un homenaje duradero al escritor que inmortalizó en su novela Zaragoza la resistencia heroica de la ciudad durante los Sitios de 1808-1809", explican antes de agraadecer todos los apoyos: "Desde la Asociación queremos agradecer de corazón a todos los que han hecho posible este logro con su apoyo y generosidad. Este busto no solo rendirá tributo a Galdós, sino que también fortalecerá la memoria de nuestra historia común y el vínculo entre literatura y patrimonio".

El busto, modelado en barro cocido y posteriormente fundido en bronce, alcanzará un peso final de 100 kilógramos. La obra ha sido donada por el escultor a la asociación.

Su relación con la ciudad

Benito Pérez Galdós visitó Zaragoza en nueve ocasiones entre 1868 y 1908, cautivado por la valentía y el espíritu de sus habitantes, especialmente durante los Sitios. Su admiración por la ciudad quedó reflejada en sus escritos, con palabras que aún resuenan en la memoria colectiva: «Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo, de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo… Pero entre los escombros y entre los muertos, habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde.»

Además de su novela, Galdós participó en el Centenario de Los Sitios en 1908 con la escritura de la ópera Zaragoza, basada en su relato. En esa ocasión, recibió un homenaje del Ayuntamiento de la ciudad, donde expresó su profundo afecto con las siguientes palabras: «Señores y amigos: Decid a vuestra madre inmortal que este forastero la adora en su pasado épico y aún más la gloría y enaltece en la visión de paz de su fecundo porvenir.”