La Royal Philharmonic Orchestra inaugura con brillo los ‘Grandes conciertos’
La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acoge la primera cita de una temporada que cuenta con más de 1.600 abonados
Dirigida por Vasily Petrenko y la brillante presencia de Simon Trpčeski al piano (en ese espectacular 'Concierto para piano número 3', de Prokófiev), la Royal Philharmonic Orchestra ha inaugurado este martes la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza con una brillante actuación en la sala Mozart.
Con un programa sinfónico, la orquesta ha realizado un pequeño recorrido por algunas de las piezas más importantes del siglo XX e incluso se ha adentrado en el siglo XXI. Además del arrebatador 'Concierto para piano número 3', de Serguéi Prokófiev, el público zaragozano (esta temporada ha vuelto a responder con más de 1.600 abonados de un aforo de 1.994) ha podido disfrutar con la escucha de la 'Vida secreta' del compositor catalán Albert Guinovart, un homenaje al pintor Salvador Dalí compuesta en 2003 con motivo de su centenario con el que se abrió el concierto.
El ballet 'Petrushka'
Tras la pieza de Prokófiev, esta primera cita de la temporada se ha cerrado con el ballet 'Petrushka' de Ígor Stravinski, basado en un cuento popular ruso en el que una marioneta cobra vida y se enamora de una bailarina.
La programación continuará el próximo 14 de noviembre con la Orquesta de Cámara de Europa, con Antonio Pappano, acompañada por la joven violinista española María Dueñas, una de las figuras emergentes más destacadas del panorama actual. El concierto, para el que están a la venta las últimas entradas, incluirá la 'Sinfonía española en Re menor, Op. 21' de Édouard Lalo y las 'Danzas Eslavas, Op. 46' de Antonín Dvořák.
