Tomás Rufo, Daniel Luque, Aarón Palacio y Cristiano Torres reciben los premios Nicanor Villalta

La segunda edición de los Premios Nicanor Villalta, galardones creados por el Gobierno de Aragón, ha reconocido este lunes, en una gala celebrada en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, la labor de los diestros Tomás Rufo y Daniel Luque, protagonistas de las mejores faenas de la temporada taurina 2025, y a Aarón Palacio y Cristiano Torres, reconocimiento ex aequo a la nueva generación de grandes toreros aragoneses.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha definido a los galardonados como "cuatro toreros que han emocionado a los aficionados aragoneses en esta temporada”. Asimismo, ha resaltado que "la fiesta de los toros —por mucho que a algunos les pese— es arte, historia, cultura, tradición, economía y defensa de la España rural. Un arte que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial".

Segundo año consecutivo

El jurado determinó que Tomás Rufo ha sido merecedor por segundo año consecutivo de este premio por su actuación ante el sexto toro de la tarde del 13 de agosto en la Feria de la Albahaca. Con relación a la Feria del Pilar, el jurado ha premiado la faena de Daniel Luque al quinto toro del 11 de octubre. Además, concedieron ex aequo el premio a la nueva generación de grandes toreros aragoneses, personalizada en Aarón Palacio y Cristiano Torres.

En este sentido, el presidente Azcón ha destacado de Rufo que “hoy recibes tu segundo premio Nicanor Villalta. El año que viene tienes que ir a por la mejor faena en Teruel y ser el primer toreo de la historia que recibe este premio en las tres provincias aragonesas”. Asimismo, de Luque, el premiado por Zaragoza, que su compromiso con la ciudad “es innegable". "Daniel Luque -ha agregado- es un torero de Zaragoza y que tiene a la afición absolutamente entregada”.

“Hoy también queremos hacer entrega del premio Nicanor Villalta a una nueva generación de grandes toreros aragoneses, Aarón Palacio y Cristiano Torres, que han tomado la alternativa este mismo año”, ha destacado el presidente Azcón de los maestros. “Aarón y Cristiano son dos toreros, cada uno con su estilo y personalidad, que nos hacen soñar con una nueva etapa dorada del toreo aragonés”, ha sentenciado.

La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón ha entregado su principal galardón, la Pluma de Oro, al Gobierno de Aragón por la creación del Premio Nicanor Villalta. El premio ha sido recogido este lunes por el presidente autonómico, Jorge Azcón, y la vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero