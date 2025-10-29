El Inverfest Zaragoza sigue sumando conciertos: esta es la programación y cómo conseguir las entradas
El festival ha ya confirmado 14 conciertos entre diciembre y marzo de 2026
El Inverfest Zaragoza, el festival que desembarcó el invierno pasado en la capital aragonesa tras varias ediciones de éxito en Madrid y que en esta segunda edición en la ciudad ya avisó de que crecería en cuanto a propuestas, sigue añadiendo conciertos a su cartel en el que apuesta por la variedad en la programación buscando la complicidad del público.
Si hasta ahora ya se habían anunciado los conciertos de Luz Casal (13 de febrero), Miguel Ríos (25 de marzo), Fernandocosta (13 de febrero), Bebe (7 de febrero), Derby Motoreta's Burrito Kachimba (5 de febrero), Modelo (6 de febrero), La habitación roja (14 de febrero), Ariel Rot (24 de enero), Baiuca (17 de enero), Parquesvr (16 de enero) y 'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre), ahora la organización ha desvelado dos citas más, ambas en la sala Oasis.
Así, el 12 de diciembre Los estanques y Canijo de Jerez harán parada en Zaragoza dentro de su gira 'Estamos listos para golpear' mientras que ya en 2026, el 13 de febrero estará Santiago Motorizado en quizá uno de los conciertos más llamativos de la temporada de la sala Oasis. Lo hará dentro de su 'tour' 'El retorno'. Santiago Motorizado es el cantante y líder de El mató a un policía motorizado, la legendaria banda argentina que encabezó el nuevo movimiento del rock alternativo latinoamericano del nuevo siglo. Después de años recorriendo el mundo, con una discografía editada en varios países de América y Europa, y habiendo participando en los festivales internacionales más importantes del mundo.
Las entradas para estos dos nuevos conciertos, así como para el resto de los ya anunciados, ya están a la venta en la propia web de Inverfest Zaragoza.
LA PROGRAMACIÓN
'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre, Teatro de las Esquinas)
Los estanques y el Canijo de Jerez (12 de diciembre, sala Oasis)
Parquesvr (16 de enero, sala Oasis)
Baiuca (17 de enero, sala Oasis)
Ariel Rot (24 de enero, Teatro de las Esquinas)
Derby Motoreta's Burrito Kachimba (5 de febrero, sala Oasis)
Modelo (6 de febrero, Teatro de las Esquinas)
Bebe (7 de febrero, Teatro de las Esquinas)
Luz Casal (13 de febrero, sala Mozart)
Fernandocosta (13 de febrero, sala Multiusos)
Santiago Motorizado (13 de febrero, sala Oasis)
La habitación roja (14 de febrero, Teatro de las Esquinas)
Miguel Ríos (25 de marzo, sala Mozart)
