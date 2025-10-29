El Teatro Comunitario de Zaragoza cumple diez años: "La ciudadanía debe estar en el centro de la creación"

No hace ni 24 horas que ha aterrizado en España ya que acaba de vivir en Nueva York una lectura pública de su 'Caperucita en Manhattan', pero Lucía Miranda no se ha querido perder el décimo aniversario del Teatro Comunitario de Zaragoza (dirigido por Virginia Martínez y Sebas Ramírez). Un proyecto que apuesta, como hace Miranda, por las artes escénicas como herramienta de transformación con la ciudadanía en el centro. "Yo creo que el teatro siempre ha sido una herramienta social desde los griegos, lo que pasa es que desde los años 60 y 70 ha ido tomando otro cariz", sostiene.

Sin embargo, últimamente hay propuestas que abordan el proceso de creación desde la comunidad: "Tiene que ver, como hacen con este Teatro Comunitario, con hacer que la ciudadanía esté en el centro de la creación". Es decir, romper con ese muro que se creó en algún momento de la historia en el que el público no participaba de la cultura sino que la contemplaba: "Se trata de cambiar el papel de los que la ven y la disfrutan y el papel de los que la ejecutan, estaba algo rota esa relación entre los creadores y la ciudadanía cuando ellos también pagan facturas", razona Lucía Miranda. Porque, al final, prosigue, "se trata de que todo el mundo pueda acceder a crear como espacio de libertad, como espacio de seguridad, como lugar para adquirir otras herramientas en una prisión, en un hospital, en una escuela,... El teatro sirve para muchas cosas, no solo para contar una historia, sino para adquirir herramientas de muchos tipos".

La comunidad como importancia

En ese proceso de buscar un teatro como herramienta social, es vital escuchar a las comunidades. ¿Qué diferencia hay cuando eso sucede? "Las comunidades aportan realidad, verdad, diversidad. Tenemos unos escenarios profundamente blancos, hemos tenido escenarios hasta hace muy poco, profundamente heteropatriarcales. Y ahora se empieza a tener otro tipo de creadores, desde los propios creadores profesionales, que empieza a haber creadores con orígenes culturales diversos, porque hay una primera generación en España que viene de muchos sitios. Y al empezar a poner a las comunidades en el centro, se oyen historias y se ven cuerpos que hasta ahora no se habían visto", apunta antes de ser más contundente aún: "Parece que todos los actores tienen que ser guapos y estupendos. Y no, la calle no es así".

Para la dramaturga y creadora que este martes ha dado una conferencia sobre estos aspectos en el Centro Joaquín Roncal (donde también se puede visitar una exposición sobre los diez años de Teatro Comunitario), "el teatro es un espacio que no tiene límites, porque es el espacio de la imaginación. Y que una persona, cualquiera que sean sus condiciones, tenga una hora, dos horas, tres horas al día, para ser lo que le dé la gana, es algo increíble. ¿No tenemos todos el derecho a ser lo que nos dé la gana? Hay un montón de condiciones que no te dejan y ese espacio lo permite y creo que es necesario", afirma Lucía Miranda.

Con respecto al Teatro Comunitario de Zaragoza, Lucía Miranda tiene claro que debería ser un orgullo de ciudad: "A mí me parece un milagro que hayan sido capaces de sostener un proyecto 10 años que traspase administraciones y que haya una continuidad del impacto en la comunidad y en el territorio a largo plazo. Esto para mí es muy importante, el impacto en la comunidad y en el territorio a largo plazo, pase quien pase a nivel administración pública. Yo creo que Zaragoza no sabe el privilegio que tiene de tener un teatro comunitario con 10 años de solera y tener a Virginia y a Sebas aquí".