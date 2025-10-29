El escritor Pablo Batalla presenta este miércoles en Zaragoza su último ensayo

La librería zaragozana La Montonera acoge este miércoles a las 19.00 horas la presentación del último ensayo de Pablo Batalla Cueto: 'La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo' (Capitán Swing). El escritor e historiador estará acompañado en la presentación por Astrid García, de Montañeras Adebán, y por el historiador Gustavo Alares.

El nuevo libro de Batalla plantea un recorrido por cómo las diferentes ideologías, movimientos sociales y religiones han usado la montaña para sus fines políticos. No es un libro para quienes tengan cosida en los labios esa frase macabra: "No me interesa la política". Lo aclara desde el principio el autor citando a Thomas Mann en 'La montaña mágica' como una declaración de intenciones: “No existe la no política, todo es política”. Y cumple. Todo el ensayo de Pablo Batalla parte de esa base. Es político y es humano, porque una cosa no puede ser sin la otra.

Sherpas en huelga. Feministas que clavan la bandera sufragista en lo alto de un pico. Alpinistas veganos, alpinistas ciegos, alpinistas a la fuerza en las sierras del maquis, alpinistas trans ondeando el estandarte rosa, blanco y azul en cada una de las Siete Cumbres, montañeros evangélicos en busca del Arca de Noé en la cima del Ararat. Anarquistas que van al monte a practicar esperanto o a buscar escondrijos para las armas de la acción directa. Montañeros fascistas, pacifistas, peronistas, liberales, conservadores.

Portada del libro. / capitán swing

Batalla plantea en su ensayo las mil maneras en que se ha hecho política desde los afilados púlpitos de los picos del mundo. Entretanto, van apareciendo tanto las grandezas como las miserias de la historia del alpinismo, espacio de libertad y emancipación a veces, y de opresión muchas otras.

Ell libro también retrata el negocio en este tiempo descarrilado que vivimos en el que no se esconde el hecho de que hay gente que puede pagar miles de euros por subir a los picos más preciados en las mejores condiciones posibles, muchas veces solo para hacerse una foto. Y, a la vez, a sus pies, como siempre, está la lucha de los 'sherpas' que podrían ser los 'nadies' de Galeano en Latinoamérica y que valen menos que la bala que los mata. Hasta que alguno se rebela y dice basta.