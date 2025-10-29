Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LaMov será la nueva compañía de danza residente de la ciudad de Zaragoza

La alcaldesa Natalia Chueca ha anunciado durante su visita al Centro de Danza este convenio impulsado junto al grupo municipal de Vox

La alcaldesa Natalia Chueca ha visitado este miércoles el Centro de Danza, ubicado en el antiguo Cuartel Palafox de la calle Domingo Miral.

Mari Luz Sánchez

Zaragoza

La danza zaragozana protagoniza en este final de 2025 una de las noticias de alcance en el ámbito cultural con el anuncio de que la compañía aragonesa LaMov se convertirá en grupo residente del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este nuevo convenio con la compañía zaragozana surge a raíz del acuerdo entre el grupo municipal de VOX y el actual Gobierno municipal. En este sentido, Natalia Chueca ha reseñado que la residencia, que se llevará a cabo en el Centro de Danza de la calle Domingo Miral, estará dotada con 81.250 euros anuales y que esto supone “saldar una deuda con la cultura y el talento artístico local”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha explicado que el acuerdo anunciado es parte de las conversaciones “frecuentes y fluidas” que mantiene su partido con la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza. “LaMov siempre ha formado parte de la marca Zaragoza”, ha expresado Calvo.

Natalia Chueca saluda a los bailarines de LaMov.

Por su parte, el director de la compañía LaMov, Víctor Jiménez, ha agradecido este reconocimiento ante el que se ha mostrado “emocionadísimo y contentísimo” ya que era algo que había “soñado todos los días desde 2008, cuando llegué a Zaragoza”. El bailarín y coreográfo madrileño, discípulo de Víctor Ullate, ha querido recordar a su maestro en ese momento: “Víctor Ullate me enseñó a amar Zaragoza y a amar el trabajo humano”.

