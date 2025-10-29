Uno de los museos más visitados de Zaragoza tendrá entrada gratuita el 11 de noviembre
También se han programado talleres para todos los públicos
La Escuela Museo de Origami Zaragoza (EMOZ), ubicada en la segunda planta del Centro de Historias, se ha convertido tras sus doce años de andadura en uno de los museos más importantes del mundo sobre el arte de la papiroflexia. Impulsado en noviembre de 2013 por el Grupo Zaragozano de Papiroflexia, el centro es además una de las salas que más visitas concentran en la ciudad y es el lugar más recomendado por Tripadvisor para los turistas que visitan Zaragoza solo por detrás de la Basílica del Pilar.
La EMOZ comenzará a celebrar este domingo 2 de noviembre el Día del Origami con talleres de iniciación a la papiroflexia. La efeméride se conmemora el 11 de noviembre y por eso ese día habrá entrada gratuita, pero la EMOZ quiere empezar ya a conmemorar la jornada.
Así, este domingo se han programado talleres de iniciación a la papiroflexia, de 12.00 a 13.00 horas, a un precio de 6 euros. Para reservar plaza hay que llamar al museo 876034569.
Los que acudan a los talleres podrán disfrutar de las exposiciones que alberga actualmente el museo: 'De hoja a forma', del alemán Bodo Haag, y 'La cerveza de papel', impulsada en colaboración con Ambar para celebrar el 125 aniversario de la cervecera aragonesa.
La EMOZ también tiene entrada gratuita el primer domingo y el primer martes de cada mes.
