Las obras del nuevo Centro Goya de la plaza del Pilar costarán un máximo de nueve millones

Las obras del nuevo Centro Goya que el Gobierno de Aragón ha proyectado en la zona aún no rehabilitada de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar comenzarán este próximo mes de enero y costarán un máximo de nueve millones de euros. Así se ha comunicado este miércoles en el Consejo de Gobierno, que ha autorizado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte "el gasto anticipado y plurianual para la inversión en las actuaciones relativas a la creación del Centro Goya".

"El importe máximo total es de nueve millones de euros (IVA incluido) para las obras de rehabilitación, museografía y equipamiento, así como los honorarios técnicos y trabajos de puesta en marcha durante los ejercicios 2026 y 2027", indica la nota de prensa del Ejecutivo autonómico.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, Tomasa Hernández, ya indicó el pasado 29 de septiembre que la obra saldría a licitación "este octubre para que los trabajos puedan empezar nada más pasadas las navidades". De hecho, está previsto que el nuevo Centro Goya de la plaza del Pilar abra sus puertas a lo largo de 2027 para alcanzar su velocidad de crucero en 2028, año en el que se conmemora el bicentenario de la muerte del genio de Fuendetodos.

El pasado mes de abril se estimó que el presupuesto máximo total (incluida la museografía) sería de siete millones con el IVA y otros impuestos, un montante que ha ascendido ahora a esos nueve millones.

Este centro, con una superficie de 2.430 metros cuadrados repartidos en seis alturas, se convertirá en el buque insignia del nuevo espacio dedicado a Goya que la DGA quiere crear en la plaza del Pilar en torno también a la propia basílica, el Museo Diocesano, el Museo Goya de la Fundación Ibercaja (actualmente en obras) y la iglesia San Juan de los Panetes. En este último templo, la DGA está diseñando un espacio de recreación virtual sobre el Goya muralista con proyecciones inmersivas.

Plan director del bicentenario

El nuevo espacio museístico que se levantará en el edificio de los antiguos juzgados (propiedad de la DGA) es el proyecto estrella del plan director que el Gobierno de Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ha elaborado para conmemorar el bicentenario de la muerte del genio de Fuendetodos en 2028. Un plan director que busca reivindicar la figura de Goya y vincular de forma definitiva su nombre con Aragón.

"Hoy se empieza a saldar la deuda pendiente que todos los aragoneses manteníamos con Goya. Tenemos la obligación de darle el lugar que merece (...) y de aprovechar una oportunidad que llevamos muchos años desaprovechando para que Aragón se posicione en el mundo gracias a la figura de Goya", subrayó el presidente de la DGA, Jorge Azcón, en el acto de presentación de ese plan director en abril de 2024.