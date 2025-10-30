Bunbury cita a sus seguidores la semana que viene y revoluciona las redes

Con Enrique Bunbury el misterio adquiere otras dimensiones y, en ello, sus redes sociales juegan un papel fundamental. Primero, porque desde hace un tiempo, casi todos los anuncios los realiza a través de ellas y, lo segundo, porque utiliza la ambigüedad con gran destreza para generar un plus de expectación ante todo lo que hace.

Tras concluir su exitosa gira de reencuentro con El Huracán Ambulante que regaló un brillante concierto a sus fans en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el aragonés sorprendió este mismo mes desvelando que ya tiene un nuevo disco grabado del que no se sabe nada, ni siquiera con qué músicos ha contado para el mismo. Pero ese simple comentario ya dio pase a un sinfín de elucubraciones entre sus fans.

Este jueves, el aragonés ha dado quizá un paso más allá en este juego que se lleva con un enigmático tuit, en él solo una hoja de un calendario, sin ningún comentario ni palabras de ningún tipo. ¿Qué día es? 6 de noviembre. A partir de ahí, más revuelo y las apuestas están abiertas, aunque va ganando la que apunta a que ese día se desvelará algo de ese nuevo trabajo, quizá un adelanto en forma de canción.

Hasta entonces a sus fans solo les queda esperar con el regusto de los conciertos de su última gira y con la lectura de su último libro de poesía que acaba de salir al mercado bajo el título de 'Los suaves deslices de la lluvia', editado por Cántico de poesía.