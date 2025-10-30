Cine en Aragón: ¿Cuáles fueron las películas más vistas en 2024?

La Sociedad General de Autores y Editores acaba de publicar su Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, un informe que revela cuáles fueron las películas más taquilleras a lo largo del año pasado en toda España.

En el conjunto del país, la más vista fue Del revés 2, seguida de Deadpool y Lobezno y Gru4, mi villano favorito. Mientras, el largometraje español líder fue Padre no hay más que uno 4.

La clasificación fue casi idéntica en Aragón. Con una recaudación de 1,03 millones de euros y 170.575 espectadores, Del revés 2 fue también la película más taquillera. Tras el filme de Pixar se situaron Gru4, mi villano favorito, Deadpool y Lobezno, Gladiator 2, Vaiana 2 y Padre no hay más que uno 4, que también fue el largometraje español más visto en la comunidad.

El anuario de la SGAE también analiza las salas españolas que registraron más espectadores en 2024. La sala 4 de los cines Palafox de Zaragoza sale bien parada, ya que ocupa la sexta posición del ranking nacional con 100.144 asistentes durante el año pasado. Por su parte, la sala 5 de la Torre Outlet ocupó la décimo octava posición con 74.216.

Vuelve la Fiesta del Cine

Ambas salas (y muchas más) participarán en la XXV edición de la Fiesta del Cine, que se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. Durante esos cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzó este miércoles 29 de octubre por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines. Y como es ya habitual, no será necesario acreditarse previamente para disfrutar del evento. Toda la información de la Fiesta del Cine ya está disponible en www.fiestadelcine.com y en los perfiles de Fiesta del Cine en Instagram, Facebook, TikTok y X.

En Zaragoza, los cines participantes en esta nueva Fiesta del Cine serán los Artesiete La Torre, los Palafox, los Aragonia, Cinesa Puerto Venecia y Cinesa Grancasa. En Huesca participará Cineápolis Cinemundo y en Teruel el Cine Maravillas.