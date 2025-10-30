El desliz en la gira de Kase.O: "En Zaragoza ya no me va a pasar"

Kase.O, el MC aragonés referencia de la vieja escuela del rap en castellano, acaba de cerrar una exitosa minigira mexicana con tres conciertos memorables en uno de los cuales se produjo el regreso esperado de Violadores del Verso para cantar 'Máximo exponente' y 'Vivir para contarlo', pero acaba de desvelar a través de sus redes sociales uno de los 'problemas' con los que se ha encontrado durante esta gita por su 33 aniversario en la música.

"No es bueno sufrir en el escenario, no es normal", dice en un momento del vídeo que él mismo ha publicado en su cuenta tras el concierto de Guadalajara (México). Y es que durante la interpretación de 'Mitad y mitad' (la canción que en 'El círculo' interpreta junto a Najwa Nimri) en su último concierto, Kase.O decidió interrumpirla: "Páramela, por fa, tío", le espeta a RdeRumba para, a continuación, decirle al público: "Es que no siento a las chicas en la movida, co, ¿estáis las chicas en la casa, o qué? O pasamos esta canción, co, que la traigo para vosotras", dice ante un ruidoso público que reacciona con ovaciones.

"Es heavy"

Posteriormente, Javier Ibarra ha subido un vídeo en su camerino en el que habla de ese momento con Franfuethefirst, Hazhe y Xhellazz: "El repetir 'Mitad y mitad' es heavy", comienza diciendo Javier Ibarra que, entre risas se sincera: "Le digo páralo porque estoy... no sé donde coño estoy. Y digo eso de esto es una mierda, joder, las chicas que no cantan…". Eso sí, el no acertar con el tono de la canción lo solucionó con profesionalidad el rapero como él mismo narra: "Y luego lo he pillado. Ya no me va a pasar, en Zaragoza me voy a poner a mí mismo la canción oyéndola para pillar el tono. No es bueno sufrir en el escenario, no es normal, y con 'Mitad y mitad' me ha pasado bastante en la gira. Hoy la he enganchado de puta madre pero ayer…", termina el vídeo que da paso a un grupo de fans disfrutando y cantando con 'Mitad y 'mitad'.

Kase. O despedirá su gira por el 33 aniversario en la música en el pabellón Príncipe Felipe el próximo 20 de diciembre con todas las entradas agotadas. Más de 8.000 personas volverán a abrazar al MC zaragozano que firmó en el Vive Latino uno de los mejores conciertos de su carrera en la capital aragonesa demostrando que pasa por un gran momento artístico.