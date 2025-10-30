Gran momento para la música en vivo: Aragón es la quinta comunidad que más conciertos acoge

Los teatros y los cines aragoneses aún no han logrado recuperar la vitalidad que tenían antes de la pandemia, pero hay un sector cultural que resiste e incluso mejora las cifras precovid: el de la música en vivo. De hecho, y según el último informe anual de la SGAE, Aragón fue la quinta comunidad que más conciertos acogió en 2024, solo superada por Madrid, Cataluña, Andalucía y Baleares. En concreto, Aragón celebró el año pasado 7.668 actuaciones de música en directo (sobre todo de pop-rock), más que otras regiones con una población mucho mayor. La cifra es superior a los 6.029 conciertos que se programaron en 2019 en la comunidad y, por supuesto, está a años luz de los 2.500 de 2020.

Todo ello habla muy bien de la programación y el trabajo que realizan las salas de conciertos aragonesas, más allá de la actividad impulsada por las instituciones, si bien es cierto que en estos buenos datos también tiene que ver la ubicación estratégica de Zaragoza, casi parada obligatoria para muchas bandas que tocan en Madrid y Barcelona.

El incremento del número de conciertos (la SGAE no incluye en esta estadística los programados en macrofestivales) ha conllevado obviamente un aumento de la asistencia. El año pasado se registraron en Aragón 1,24 millones de espectadores, frente a los 1,1 millones de 2019. Este boom de la música en vivo, con muchos artistas agotando entradas y grandes recintos a rebosar, está disparando también la facturación y, además, a una velocidad muy superior. No en vano, la subida de la asistencia respecto a 2019 fue del 23%, mientras que los ingresos en taquilla aumentaron un 95%

Así, los conciertos de música popular recaudaron el año pasado en Aragón 17,2 millones de euros, frente a los 11,2 de 2019. Un fuerte incremento que se explica por la subida de los costes de producción y por el alza de los cachés (los conciertos se han convertido en la principal fuente de ingresos para muchos artistas).

Caída en teatros y cines

Según el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, la música popular ha sido la única disciplina artística que ha mejorado sus cifras de asistencia en la comunidad respecto a antes de la pandemia, ya que el cine y el teatro no han logrado revitalizarse de la misma forma.

Aragón acogió el año pasado 2.385 representaciones de teatro, danza y lírica, frente a las 2.465 de 2019. La evolución del número de espectadores que acudió a esos espectáculos aún es más negativa: 416.341 en 2024, por los 659.400 de 2019. Al menos, tanto la oferta como la asistencia crecieron respecto a 2023: un 7% la primera y un 10% la segunda.

Con la asistencia a las salas de cine pasó algo muy similar, porque las 1,93 millones de entradas vendidas el año pasado en la comunidad todavía están muy lejos de las 2,81 millones de 2019. Lo peor, sin duda, es que la caída está siendo constante en los últimos años y especialmente acelerada en Aragón. La comunidad registró un promedio de 1,44 entradas compradas por habitante, frente a las 1,5 del conjunto del país, las 2,13 de Madrid o las 1,67 de Navarra. Por provincias, Zaragoza anotó los mejores resultados de la comunidad con 1,81 entradas por habitante, mientras que Teruel se situó en el extremo contrario con 0,29 entradas (de hecho fue la provincia con la tasa más baja del país).

Sin embargo, que la gente vaya cada vez menos al cine no quiere decir que no se vean películas; solo confirma un cambio en los hábitos de consumo que ya lleva tiempo produciéndose. Y es que, según el anuario de la SGAE, el 15% de la población ve películas en casa diariamente y el 60% al menos una vez por semana a través de las plataformas de streaming.