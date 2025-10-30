'La libertad robada' de la aragonesa Isabel Marco canta al antifascismo

La artista aragonesa Isabel Marco regresa, después de dos años, con una nueva canción titulada 'La libertad robada', un contundente alegato antifascista que reivindica la libertad, la memoria y la resistencia frente al avance de los discursos totalitarios. Este 'single' es un adelanto de su próximo disco

Con letra y música propias, Isabel Marco firma un tema cargado de fuerza y emoción, donde la sensibilidad lírica y el compromiso social vuelven a ser protagonistas de su propuesta artística. 'La libertad robada' es su primer lanzamiento desde su último disco, publicado en 2023, y se presenta como un himno inconformista que invita a la reflexión y a no permanecer indiferentes ante los retrocesos en derechos y libertades que se viven a nivel mundial.

En el reciente videopodcast de Acordes Rurales, la cantante pudo estrenar en primicia la canción en su pueblo natal, Alcorisa. La letra alude en el estribillo a "esta tierra, de puños cerrados, sé que yerma se desangra entre mis manos". Respecto al avance de los discursos de extremaderecha: "no aprendimos la lección de anteayer cuando la libertad fue robada", dice en la letra Isabel Marco.

La canción ha sido grabada y mezclada en Ovni Estudio (Bonielles, Asturias) bajo la producción de Pablo Senator, y masterizada en Tabah Mastering (Zaragoza) por Pedro Oliver. El resultado es un sonido cálido, potente y moderno, donde la voz inconfundible de Isabel Marco se funde con una instrumentación rica y orgánica que transmite la energía del directo.

Múltiples referencias culturales

'La libertad robada' llegará acompañada de un videoclip que, al igual que la letra, estará repleto de una gran carga simbólica, dirigido por Daniel Sancet Cueto y Josete Meléndez, en el que se alternan imágenes de la artista y su banda con un potente universo visual inspirado en la historia del arte y la cultura.

Las referencias van desde Goya a Delacroix, pasando por Ramón Acín, Miguel Hernández o 'La Piedad' de Miguel Ángel, creando un diálogo entre pasado y presente sobre la lucha por la libertad y la dignidad humana.

Portada del 'single' de Isable Marco, 'La libertad robada' / Josete Melendez

En el vídeo también aparece Isabel Marco interpretando el tema junto a su banda habitual: Isabel Marco –voz y guitarra-, Marcos García –guitarra y coros-, Josete Meléndez – teclados y coros-, Martín Gros –bajo y coros- y Jorge Meléndez –batería-.

Una voz comprometida con el territorio y las personas

Nacida en Alcorisa (Teruel), residente en Alagón (Zaragoza) y profundamente vinculada a Calabrez (Asturias), Isabel Marco encarna la esencia de una artista que vive y canta desde el territorio. Amante del mundo rural, defi ende en su obra la igualdad de oportunidades, la dignidad de los pueblos y el respeto por las raíces.

Desde su canción 'El respirar de las piedras', convertida en himno al mundo rural, la prensa la ha señalado como “la voz de la España rural”, aunque ella prefiere definirse como una narradora de su entorno. Con 'La libertad robada', Isabel Marco continúa consolidándose como una de las voces más auténticas, valientes y comprometidas de la escena musical española, combinando la poesía, el rock y la conciencia social en una propuesta única y necesaria.