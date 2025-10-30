Noviembre suena a grandes bandas en el Rock & Blues: de Sol Lagarto a Sex Museum

Noviembre llega al Rock & Blues Café de Zaragoza con una programación diversa que incluye los potentes directos del XXX Bourbon Festival y las elegantes citas del ciclo Jazz & Más. Durante todo el mes, la sala reunirá a referentes nacionales e internacionales de géneros tan diversos como el rock, el soul, el blues o el jazz, junto a nuevas voces de la escena emergente.

Desde el regreso de Sol Lagarto y Sex Museum hasta las actuaciones de María Parrado, Sienna o Bywater Call, el público podrá disfrutar de una intensa agenda musical que confirma al Rock & Blues como epicentro de la música en vivo en la ciudad.

El primer fin de semana de noviembre se unen el XXX Bourbon Festival y el ciclo Jazz & Más. Así, el sábado 1 de noviembre, a las 21.00 horas, tendrá lugar uno de los conciertos más potentes y esperados, dentro del ciclo XXX Bourbon Festival, con la actuación de la banda barcelonosa Sol Lagarto, una de las grandes formaciones del rock nacional con una trayectoria marcada por su potencia en directo y un sonido inconfundible. El domingo 2, como parte del Jazz & Más, recala en la sala Josemí Casanova Swing 4tet, formado por Josemi Casanova, voz y trombón; Fran Gazol, batería; Martín Gros, contrabajo y Julio Calvo, guitarra.

Cartel completo del mes de noviembre en el Rock & Blues / Rock&Blues

La semana siguiente, del miércoles 5 de noviembre y hasta el domingo 9, la citas serán: el proyecto musical de Josué Ramírez, La Texana, que combina la oscuridad del post-punk con sonidos del norte de México y actuará el día 5 a las 20.30 horas; el jueves 6, a las 21.00 horas, Bywater Call, desde Toronto, pondrá sobre el escenario su energía arrolladora con ritmos de soul sureño, blues y rock de raíz; la gaditana María Parrado, una de las voces más prometedoras del pop español, se presentará en la sala el viernes 7 a las 21.00 horas; el domingo 9 cerrará la semana La Comisión Jazz Project, un grupo de jazz-fusión nacido en la provincia de Zaragoza en 2024.

Pero, sin duda, uno de los platos fuertes de la programación mensual llegará ese sábado, 8 de noviembre, cuando será Lilly Hiatt la que se suba al escenario para presentar 'Forever', un álbum profundamente personal grabado en su casa a las afueras de Nashville junto a su marido, Coley Hinson, productor del disco. En esta nueva obra, Hiatt explora el crecimiento, la ansiedad, el amor propio y la vulnerabilidad con un sonido que combina la fuerza del rock alternativo con la sensibilidad folk. Con guitarras envolventes y una producción sin artificios, 'Forever' refleja la madurez artística de Hiatt.

Noches temáticas y talento local e internacional

El miércoles 12, a las 21.00 horas, tendrá lugar un mes más la Noche del Hawiano, un ciclo que trae a la sala diversos estilos con sonoridades flamencas que harán disfrutar al público. El jueves 13, en el marco del XXX Bourbon Festival, se celebrará el concierto de US Rails, un grupo formado por veteranos de la escena americana como Ben Arnold, Scott Bricklin, Tom Gillam, Matt Muir y Andy King, que encarnan la esencia del rock clásico y el soul melódico. El viernes 14, a las 21.00 horas, hay una cita con Moonshine Wagon, banda de bluegrass heavy formada en el País Vasco que celebra una década de trayectoria. The Boo Devils serán protagonistas el sábado 15, a las 21.00 horas, y regresan con una formación renovada encabezada por Al Navarro, vocalista y único miembro original, junto a Mike Esteve (teclados), Félix Ruiz-Medrano (batería), Paco Ruco (bajo) y Álvaro Escribano (guitarra), conserva el espíritu del mejor rock & roll.

La semana la termina el domingo 16, a las 20.00 horas, con The Groovy Four en el ciclo Jazz & Más y su fusión de raíces de blues, elegancia del West Coast y energía del rhythm and blues en un repertorio vibrante y sofisticado.

El martes 18 tendrá lugar el Swing On, un evento abierto a todas las personas que quieran pasar una noche diferente y divertida bailando swing. Al día siguiente, el miércoles 19, el Rock & Blues Café de Zaragoza acoge una nueva edición del micro abierto junto a los artistas de la academia de artes escénicas Con V de Voz.

El jueves 20 el turno será para Mabuse & Los Compayos, un proyecto musical con acento sureño que mezcla poesía, flamenco, rumba, funk, rock y sonoridades tropicales. La banda está formada por Rodrigo Mabuse (voz), Paul den Holder (guitarra), Eva Lago (coros), Alejandro Montserrat (guitarra), José Luis Seguer “Fletes” (percusión) y Toto Sobieski (bajo).

Los madrileños Sex Museum actuarán el sábado 22 de noviembre / Rock&Blues

El proyecto liderado por el artista valenciano Álex Ruiz, Sienna, trae hasta Zaragoza su pop alternativo para la noche del viernes 21, desde las 21.00 horas. El sábado 22, también a las 21.00 horas, el Bourbon Festival presenta a Sex Museum, banda icónica del rock madrileño que celebra 40 años de trayectoria; surgidos de la escena mod y con influencias del soul, rhythm & blues, psicodelia y garage, evolucionaron hacia un potente hard rock setentero que los consolidó como referentes del underground español.

Fin del 9º XXX Bourbon Festival

El domingo 23 finalizará la novena edición del XXX Bourbon Festival con el concierto de Ward Hayden & The Outliers que presentan 'Little by Little', un álbum de versiones de Bruce Springsteen que reivindica la conexión humana a través de la música. El disco, fruto de dos años de trabajo, reinterpreta 16 temas del “Boss” con un inconfundible sello country & western.

El final de noviembre se enfila desde el martes 25, con la actuación de David Torrens, uno de los grandes nombres de la tercera generación de la nueva trova cubana. Su estilo, que él mismo define como “rockasón”, fusiona rock argentino, música brasileña y tradición cubana. El miércoles 26 de noviembre se celebrará una edición más de Noche de Flamenco desde las 21.00 horas. El jueves 27, llegarán The Preachers Sons, un dúo que lleva el boogie, el western y el rockin’ blues a otro nivel con una propuesta intensa y electrizante.

El último fin de semana reclará Akatz, el viernes 28 desde las 21.00 horas. Con más de 25 años de trayectoria, la banda bilbaína sigue agitando los escenarios con su personal visión del ska, el soul y la música negra, además de su marcado espíritu comprometido. El sábado 29, el zaragozano Arey -Raúl Pérez- llega al Rock & Blues como una de las grandes promesas de la escena emergente aragonesa. Finalmente, el domingo 30, a las 20.00 horas, de Javier Rojo 5tet perteneciente al ciclo Jazz & Más.

Como viene siendo habitual, algunos de los conciertos tienen acceso libre, para los demás, las entradas se pueden adquirir en la web de la sala por precios entre 10 y 25 euros.