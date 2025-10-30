Ocultura analiza las caras ‘malditas’ que Goya pintó para la posteridad

El festival Ocultura ha abierto su segunda jornada con una ponencia titulada 'Las caras malditas de Goya' protagonizada por Florencio Monje Gil, especialista en cirugía oral y maxilofacial, que ha dedicado parte de su trayectoria a estudiar los retratos del pintor de Fuendetodos.

Durante su intervención en el salón de actos de la Caja Rural de Aragón en Zaragoza, el doctor ha hecho un recorrido por las distintas obras de Goya con sus estilos definidos pero fijándose detenidamente en un rasgo característicos de las mismas, las caras que aparecen. En ese punto, ante un auditorio lleno (los dos días se han ocupado las 500 plazas disponibles en este evento maquinado y dirigido por Javier Sierra), el doctor le ha hecho detenerse a los espectadores en lo terrorífico y bello y hasta en lo patológico de algunos rostros que Goya ha hecho que pasaran a las historia del arte y de la humanidad. Todo sin desmerecer la psicología de cada uno de los personajes que el de Fuendetodos decidió retratar.

Montse Aguer y la última jornada

Tras la intervención de Florencio Monje Gil ha sido el turno de Montse Aguer, que ha protagonizado la ponencia 'Dalí, el enigma sin fin'. La mayor experta en Salvador Dalí ha acercado al público al fértil universo creativo del último de los genios universales españoles y ha intentado descifrar qué tienen mentes como la suya para desarrollar códigos que sobreviven al tiempo.

El festival Ocultura (todas las sesiones son de entrada libre) llega este viernes a su conclusión con la presencia de Katherine Neville, quien, a partir de las 20.00 horas, hablará sobre 'Recuerdos del futuro: el arte y la memoria'. Antes, a las 19.00 horas, Clara Tahoces dialogará sobre 'Las brujas de Goya'; y, a las 17.00 horas, se grabará en vivo el programa 'Espacio en Blanco', de Radio Nacional de España.