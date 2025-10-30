La segunda edición de Extrarradios arranca en Ayerbe centrada en las nuevas ruralidades

Extrarradios arranca este viernes, 31 de octubre, su segunda edición en Ayerbe con una programación que reúne arte contemporáneo, música, danza, teatro, performance, cuentacuentos e intercambio de ideas en torno al concepto de nuevas ruralidades.

La pérdida del legado, la recuperación y preservación de la memoria de nuestros antepasados, la vuelta al territorio o los nuevos y viejos modelos de repoblación de los pueblos son algunas de las aproximaciones que se proponen, a través de las diferentes actividades programadas, como ejemplo de esa tensión existente entre lo rural y lo neorural, así como de las implicaciones que tiene el llevar la cultura contemporánea al entorno rural.

Las actividades del festival comenzarán a las 19.30 horas, en Ayerbe, con la exposición ‘Lo Mon Contemporáneo’, resultado del programa de residencias artísticas organizado en el Valle de Hecho. La muestra reunirá por primera vez en la sala de exposiciones de Ayerbe obras de las y los artistas que han participado en ediciones de los últimos años, como Nacho Arantegui (Zaragoza), Begoña Ugalde (Chile), José Luis de la Parra (Toro-Zamora), Adela Moreno (Huesca), Aitor Borruel (Hecho-Huesca), Chalo Moca (Huesca), Miguel Ángel Moreno (Córdoba), Aitor Saraiba (Talavera de la Reina), Alva Mova (Huesca), Susana Botana (Madrid), Pol Noya (Barcelona), Pilar África García (Huesca), Patricia Estrada (Huesca), Haizea Tramullas (San Sebastián) y Saioa Sánchez (Pamplona). La música de esta primera jornada correrá a cargo de Dj Nen, artista residente en Ayerbe.

La C.O.S.A estará en la plaza de Ayerbe

Durante el mismo viernes, el proyecto La C.O.S.A. (Centro Organizado de Sonido Ambulante) aterrizará en Ayerbe en el marco de una acción conjunta del colectivo Chico Trópico y Estoesloquehay. A lo largo de toda la jornada del viernes se activará un ejercicio de creación comunitaria con la ciudadanía en general y con grupos folclóricos o de música tradicional, como Barfulaires, Orfeón Reino de los Mallos, Agrupación coral Santa Leticia y el cantador Roberto Ciria, generando una experiencia participativa que combina la cultura popular, los saberes tradicionales y la música de vanguardia.

Ubicada en la plaza de Ramón y Cajal de Ayerbe, la carava-estudio de La C.O.S.A.estará abierta al público general en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 19.30 horas. De esta forma se grabará a vecinas y vecinos de Ayerbe, sus músicas, relatos del territorio y sonidos del entorno. Con todo ello, y a través de un ejercicio de edición y producción express, se generará un directo que será presentado el mismo día 1 de noviembre, por la noche, creando una pieza musical que reúna el aliento popular y la revisión contemporánea.

Lü de Lürdes y su espectáculo de 'Un cuento lleno de cuentos' será la encargada de abrir la jornada del sábado 1 de noviembre. Una sesión, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Portal del Palacio, en la que la narradora invitará al público a explorar cómo los cuentos pueden entrelazarse, fusionarse y dar vida a un universo infinito de historias.

Coloquio y cultura en el espacio rural

A las 17.00 horas, el salón de plenos del Ayuntamiento de Ayerbe acogerá una mesa redonda sobre 'Cultura y nuevas ruralidades', moderada por Pablo Pérez Terré y con la participación de Artur Aparici (Fòrum de la Nova Ruralitat), Amparo Moroño (Mancomunidad Valle del Jerte) y el artista Rafael Tormo, quienes compartirán experiencias sobre cómo el arte, la participación ciudadana y las redes territoriales pueden reconfigurar la vida cultural en el medio rural. A partir de las 19.00 horas, en el mismo espacio municipal, Laureano Debat y Marta Armingol presentarán 'Colonización. Historias de los pueblos sin historia', sobre los pueblos de colonización, fusionándose con la electrónica de Pirámide, en un paisaje sonoro creado en exclusiva para el festival.

Stranded Hors y Boubacar Cissokho actuarán en el Extrarradios / DPH

El espacio sociocultural SENPA volverá a acoger, como ya hiciera el año pasado, la velada musical que en esta ocasión se presenta bajo el título ‘Orgullo rural y eclosión sonora I’. La tradición sonora africana de Stranded Horse acompañado de Boubacar Cissokho; la música tradicional castellana fusionada con eléctrónica, de Dulzaro, y la particular revisión del folclore que hace El Nido, conformarán la propuesta musical de la noche del sábado en Ayerbe.

Performance, danza, cine y teatro protagonizan la programación del domingo 2 de noviembre. El Patio del Palacio acogerá desde las 12.30 hora la performance 'Los Objetos', de la compañía Las Jeronimas, y el espectáculo de Danza 'Bailaban las perolas', de Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso. A las 17.00 horas, en el salón del Palacio se proyectará la película 'Lo que queda de ti', la ópera prima de la oscense Gala Gracia. Y a las 19.00 horas, el Colectivo TO representará en el espacio SENPA 'Me voy pal pueblo', una obra de Café Teatro cómica que aborda el tema de despoblación del medio rural.

Las entradas y abonos para las actividades de pago de Extrarradios 2025 ya están disponibles en la web del festival. El abono general tiene un precio de 30 euros, mientras que los abonos individuales para Ayerbe y Almudévar cuestan 18 y 15 euros, respectivamente.